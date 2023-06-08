Как будут работать платные парковки в праздничные выходные
Учтите это, если собираетесь на машине в центр столицы.
В День России, который отмечается 12 июня, парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. Это касается и участков в центре столицы со стоимость 380 и 450 рублей в час.
По решению мэра Москвы Сергея Собянина, все уличные парковки будут бесплатными 12 июня, как и в другие государственные праздники. Это не повлияет на загруженность дорог и парковок, потому что машин в городе будет меньше», – отметил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
11 июня, как и в обычное воскресенье, парковаться бесплатно можно будет везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.
Парковки со шлагбаумом работают платно все дни.
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Источник: Дептранс Москвы
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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