Госдума хочет изменить правила парковки: в пользу автомобилистов
Автовладельцы должны получать СМС-уведомление о нарушении правил парковки в Москве за 10 минут до эвакуации машины, считает депутат и рассказывает свою историю.
«Привез ребенка с температурой в больницу. На парковке мест нет. Прижался к обочине, никому не мешая. Вышли на 20 минут, чтобы попасть к врачу. Когда вернулись, машины уже не было. Ребенка с гриппом пришлось везти домой на такси. А потом полдня вызволять машину со стоянки у черта на куличках».
Но у нас до сих пор людей ставят перед фактом, была машина – и нет ее, сетует депутат в Telegram-канале. Есть у него вопросы и к расходованию «штрафных» денег и денег, собранных с платных парковок.
В связи с этим Даванков предложил сразу несколько новаций:
- эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, остальных — просто штрафовать;
- сделать скидку 50% для москвичей на парковку в соседних районах. На границе между районами парковка должна быть бесплатной;
- плату за парковки должен распределять совет депутатов района – на благоустройство улиц и дворов;
- каждый москвич должен видеть онлайн, сколько денег собрано за парковки в его районе, и как они потрачены;
- знак «Парковка для резидентов» должен устанавливать совет депутатов;
- сделать бесплатными 15 минут парковки в Москве. Многие не успевают за разрешенные 5 минут оплатить парковку.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Даванков/Вице-спикер ГД
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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