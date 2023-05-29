Госдума хочет изменить правила парковки: в пользу автомобилистов

Пока речь о парковках в Москве. Город должен быть умным и удобным для людей, отмечает автор инициативы вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Автовладельцы должны получать СМС-уведомление о нарушении правил парковки в Москве за 10 минут до эвакуации машины, считает депутат и рассказывает свою историю.

«Привез ребенка с температурой в больницу. На парковке мест нет. Прижался к обочине, никому не мешая. Вышли на 20 минут, чтобы попасть к врачу. Когда вернулись, машины уже не было. Ребенка с гриппом пришлось везти домой на такси. А потом полдня вызволять машину со стоянки у черта на куличках».

Но у нас до сих пор людей ставят перед фактом, была машина – и нет ее, сетует депутат в Telegram-канале. Есть у него вопросы и к расходованию «штрафных» денег и денег, собранных с платных парковок.

В связи с этим Даванков предложил сразу несколько новаций:

эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, остальных — просто штрафовать;

сделать скидку 50% для москвичей на парковку в соседних районах. На границе между районами парковка должна быть бесплатной;

плату за парковки должен распределять совет депутатов района – на благоустройство улиц и дворов;

каждый москвич должен видеть онлайн, сколько денег собрано за парковки в его районе, и как они потрачены;

знак «Парковка для резидентов» должен устанавливать совет депутатов;

сделать бесплатными 15 минут парковки в Москве. Многие не успевают за разрешенные 5 минут оплатить парковку.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Даванков/Вице-спикер ГД

Фото: Владимир Гердо/ТАСС