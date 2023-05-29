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Госдума хочет изменить правила парковки: в пользу автомобилистов

Пока речь о парковках в Москве. Город должен быть умным и удобным для людей, отмечает автор инициативы вице-спикер ГД Владислав Даванков.

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Автовладельцы должны получать СМС-уведомление о нарушении правил парковки в Москве за 10 минут до эвакуации машины, считает депутат и рассказывает свою историю.

«Привез ребенка с температурой в больницу. На парковке мест нет. Прижался к обочине, никому не мешая. Вышли на 20 минут, чтобы попасть к врачу. Когда вернулись, машины уже не было. Ребенка с гриппом пришлось везти домой на такси. А потом полдня вызволять машину со стоянки у черта на куличках».

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Но у нас до сих пор людей ставят перед фактом, была машина – и нет ее, сетует депутат в Telegram-канале. Есть у него вопросы и к расходованию «штрафных» денег и денег, собранных с платных парковок.

В связи с этим Даванков предложил сразу несколько новаций:

  • эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, остальных — просто штрафовать;
  • сделать скидку 50% для москвичей на парковку в соседних районах. На границе между районами парковка должна быть бесплатной;
  • плату за парковки должен распределять совет депутатов района – на благоустройство улиц и дворов;
  • каждый москвич должен видеть онлайн, сколько денег собрано за парковки в его районе, и как они потрачены;
  • знак «Парковка для резидентов» должен устанавливать совет депутатов;
  • сделать бесплатными 15 минут парковки в Москве. Многие не успевают за разрешенные 5 минут оплатить парковку.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Даванков/Вице-спикер ГД

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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