Владелец Майбаха установил личный знак парковки
Автомобилист из Красноярска установил перед офисным зданием собственный дорожный знак на тротуаре. Исключительно для своего Майбаха.
Однако местные власти его энтузиазма не оценили, сообщили в муниципальном управлении дорог.
Тем более что собственный знак парковки мужчина установил в прекрасном месте – возле офисного здания на Маерчака, в районе остановки «Кинотеатр «Космос».
Судя по знаку, в этом месте находится парковка, ниже размещается схема стоянки на ней, а еще ниже – табличка, что парковаться может только автомобиль с определенным номером. Причем выглядит организация парковки вполне стандартно, если не вдумываться в смысл.
Заметили это самоуправство в паблике «Автохамы Красноярска» ВКонтакте, а информацию о нарушении передали в административную комиссию.
По факту нарушения правил остановки и стоянки возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (штраф – тысяча рублей).
P.S. Неправомерно установленный дорожный знак уже демонтировали.
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Источник: Автохамы Красноярск/ВКонтакте
Фото: https://vk.com/krasham
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