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Владелец Майбаха установил личный знак парковки

Разумеется, место выбрал очень удобное для себя.

За РулемЭти «подозрительные» модели самые частые гости на штрафстоянках

Автомобилист из Красноярска установил перед офисным зданием собственный дорожный знак на тротуаре. Исключительно для своего Майбаха.

Однако местные власти его энтузиазма не оценили, сообщили в муниципальном управлении дорог.

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Тем более что собственный знак парковки мужчина установил в прекрасном месте – возле офисного здания на Маерчака, в районе остановки «Кинотеатр «Космос».

Судя по знаку, в этом месте находится парковка, ниже размещается схема стоянки на ней, а еще ниже – табличка, что парковаться может только автомобиль с определенным номером. Причем выглядит организация парковки вполне стандартно, если не вдумываться в смысл.

Заметили это самоуправство в паблике «Автохамы Красноярска» ВКонтакте, а информацию о нарушении передали в административную комиссию.

По факту нарушения правил остановки и стоянки возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (штраф – тысяча рублей).

P.S. Неправомерно установленный дорожный знак уже демонтировали.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автохамы Красноярск/ВКонтакте

Фото: https://vk.com/krasham

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За РулемАлексеева Елена
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