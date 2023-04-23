Загадка: почему этот дорожный знак называли «Лоток»?

Подсказку ищите в словаре Владимира Ивановича Даля.

Один из первых дорожных знаков, стандартизированных в Российской империи на основе международной конвенции 1909 года, назывался «Лоток».

Очертания вполне узнаваемы: сегодня этот знак называется «Неровная дорога».

Что до предков, то, возможно, присваивая такое название ухабистой дороге, они имели в виду желоб: согласно словарю В. И. Даля, слово «лоток» имеет и такое толкование.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?

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