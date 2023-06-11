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Самый бюджетный кемпер: всего за 1 тыс. долларовСамый бюджетный кемпер: всего за 1 тыс. долларов
В нем есть кухня, кондиционер и две кровати.
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Самый бюджетный кемпер: всего за 1 тыс. долларов

В нем есть кухня, кондиционер и две кровати.

За РулемТоп-10 кемперов на любой случай

Всем нравятся бюджетные кемперы, но можно ли создать что-то приличное менее чем за 1000 долларов?

Согласно каналу «Президента Чея» на YouTube, крошечный синий кемпер обошелся всего в 890 долларов. В доме плитка, две кровати, окна, кухня (с раковиной), электричество.

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Сап прицеп купили на маркетплейсе всего за 100 долларов. С него сняли деревянные борта, установили черновой пол, состоящий из гидроизоляции, пенопластового утеплителя и древесно-стружечных плит.

За Рулем
За Рулем

Основная часть расходов пришлась на создание деревянных бортов. Чтобы снизить затраты, в конструкции использовались клей и защитная ткань снаружи, которая затем была окрашена, чтобы сделать стены водонепроницаемыми.

Для изготовления столешницы были использованы старые поддоны. Кухонный шкаф сделан из древесных отходов.

За Рулем
За Рулем

Это не автономный кемпер, и в нем отсутствуют некоторые функции, такие как встроенное питание или небольшая ванная комната. Но, учитывая множество крошечных трейлеров стоимостью более 20 тысяч долларов, этот бюджетный вариант не так уж и плох.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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