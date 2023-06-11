Самый бюджетный кемпер: всего за 1 тыс. долларов

В нем есть кухня, кондиционер и две кровати.

Всем нравятся бюджетные кемперы, но можно ли создать что-то приличное менее чем за 1000 долларов?

Согласно каналу «Президента Чея» на YouTube, крошечный синий кемпер обошелся всего в 890 долларов. В доме плитка, две кровати, окна, кухня (с раковиной), электричество.

Сап прицеп купили на маркетплейсе всего за 100 долларов. С него сняли деревянные борта, установили черновой пол, состоящий из гидроизоляции, пенопластового утеплителя и древесно-стружечных плит.

Основная часть расходов пришлась на создание деревянных бортов. Чтобы снизить затраты, в конструкции использовались клей и защитная ткань снаружи, которая затем была окрашена, чтобы сделать стены водонепроницаемыми.

Для изготовления столешницы были использованы старые поддоны. Кухонный шкаф сделан из древесных отходов.

Это не автономный кемпер, и в нем отсутствуют некоторые функции, такие как встроенное питание или небольшая ванная комната. Но, учитывая множество крошечных трейлеров стоимостью более 20 тысяч долларов, этот бюджетный вариант не так уж и плох.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube