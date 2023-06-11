Популярный комик рассказал, почему он разочаровался в электромобилях

Роуэн Аткинсон утверждает, что он любит электромобили и был одним из первых, кто их купил, но все чаще чувствует себя обманутым.

К сожалению, сохранить свой старый бензиновый автомобиль может быть лучше, чем купить электромобиль, пишет он в статье, опубликованной в Daily Mail.

Я купил свой первый электрический гибрид 18 лет назад и свой первый полностью электрический автомобиль девять лет назад и (несмотря на нашу плохую инфраструктуру для зарядки электромобилей) очень хорошо провел время с обоими».

Электромобили могут казаться немного бездушными, но это замечательные механизмы: быстрые, тихие и до недавнего времени очень дешевые в эксплуатации.

Но все чаще комик чувствует себя «немного обманутым». Они уже не кажутся панацеей для окружающей среды, как это повсеместно утверждается.

Да, они имеют нулевые выбросы выхлопных газов, что является долгожданным достижением, особенно в отношении качества воздуха в городских центрах. Но если изучить их производство, ситуация будет совершенно иной.

Выбросы парниковых газов при производстве электрокара почти на 70% выше, чем при выпуске бензинового автомобиля. Проблема в литий-ионных батареях, которыми в настоящее время оснащены почти все электромобили. Они тяжелые, для их производства требуется огромное количество энергии. И служат они не более десяти лет.

В качестве решения проблем экологии комик предлагает ускорить разработку синтетического топлива, сконцентрироваться на совершенствовании автомобилей на водороде и стараться как можно дольше ездить на своих старых авто с ДВС.

Друзья, заботящиеся об окружающей среде, часто спрашивают меня как автомобилиста, стоит ли покупать электромобиль. Да, если машина – старый дизель и они часто ездят по центру города. В противном случае не торопитесь. Когда-нибудь электрическая силовая установка принесет реальную пользу для окружающей среды во всем мире, но этот день еще не настал».

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