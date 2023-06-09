У двигателя ЗМЗ V8 появятся новые модификации
В августе текущего года Заволжский моторный завод запустит в производство новые варианты двигателей ЗМЗ V8. Оба варианта будут комплектоваться инжекторной системой питания.
Один из них будет бензиновым, а второй битопливным, потребляющим как бензин, так и смесь пропан-бутан, сообщает источник со ссылкой на генерального директора Ильнура Сахабиева.
Пока же завод выпускает только карбюраторную версию V8. Семейство двигателей, восстановленных в производстве в 2022 после годичного перерыва, именуется ЗМЗ-523/524, и двойной индекс указывает как раз на битопливные модификации.
Этот нижневальный верхнеклапанный двигатель имеет блок из легких сплавов с чугунными гильзами. Рабочий объем – 4,67 л. Отдача в бензиновом варианте составляет 124 л.с. и 298 Нм, в битопливном — 138 л.с. и 314 Нм.
Фактически это модернизированный мотор ЗМЗ-53, выпускавшийся на заводе с 1963 года. Вернуть его на конвейер решили ввиду вызванного санкциями дефицита агрегатов для автобусов ПАЗ и среднетоннажных грузовиков ГАЗ.
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Источник: Автоброкер Клуб
Фото: ЗМЗ
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