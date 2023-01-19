В России начали производство мотора V8 — журнал За рулем

В России начали производство мотора V8

Точнее, возобновили сборку мотора, конструкция которого корнями уходит в 1960-е…

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Через месяц после официального заявления на Заволжском моторном заводе, входящем в Соллерс, началась сборка моторов ЗМЗ-523/524. Двойной индекс означает бензиновые и битопливные (бензин + пропан-бутан) модификации.

«Двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, конкурентен как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации. Помимо этого, продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, а объемы производства — корректироваться в зависимости от спроса», — сказал гендиректор ЗМЗ Руслан Горевой.

В России начали производство мотора V8

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Нижневальный верхнеклапанный ЗМЗ V8 имеет блок из легких сплавов с чугунными гильзами. Рабочий объем составляет 4,67 л; отдача в бензиновом варианте — 124 л.с. и 298 Нм, в битопливном — 138 л.с. и 314 Нм.

Инжекторный ЗМЗ-523/524 является глубоко модернизированной версией карбюраторного ЗМЗ-53, выпускавшегося с 1963 года. В 2021 году его сняли с производства, но в 2022-м, на фоне санкционного дефицита двигателей для автобусов ПАЗ и среднетоннажных грузовиков ГАЗ, решили вернуть.

Источник: ВКонтакте / Русские автомобили

Фото: ЗМЗ


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