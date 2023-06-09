На российском форуме «Путешествуй!» раскроют все секреты туризма
Российский туристический форум «Путешествуй!» проводится с 2021 года фондом «Росконгресс» и включает не только деловую, но и фестивальную программу.
Фестивальная площадка форума дает возможность участникам познакомить посетителей с разнообразием туристических услуг, культурно-этническими особенностями направлений для путешествий, гастрономией и событийным календарем регионов и стран.
Здесь помогают людям спланировать свое следующее путешествие, узнать новые маршруты и программы, получить спецпредложения от участников «Путешествуй!».
И хотя форум проводится лишь в третий раз, от него уже ожидают прорывных решений – судя по гостям мероприятия и деловому настрою участников.
Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко:
- Российский туристический форум «Путешествуй!» приурочен к старту летнего туристического сезона. Около 60 регионов нашей страны и дружественные страны, такие как Узбекистан, Кыргызстан, Куба и другие, представляют здесь свой туристический потенциал.
Президентом Владимиром Путиным поставлена задача по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха наших граждан.
В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты и обеспечить наших школьников и молодежь бесплатными познавательными поездками.
Многие главы регионов принимают личное участие в работе форума, коллеги понимают важность развития туристической сферы, которая объединяет более 50 отраслей и стимулирует рост реальных экономик.
С помощью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в стране планируется улучшить и расширить сферу туризма, чтобы россияне могли комфортно добраться до желаемого места как на коммерческом, так и на собственном транспорте. При этом стоит задача сделать так, чтобы цена на отдых была приемлемой, а отдельные категории граждан получали еще и скидки.
Форум фестиваль «Путешествуй!» проходит с 8 по 11 июня на ВДНХ. Эти летом на выставочной площадке ожидают более 50 тысяч посетителей. Организатор мероприятия – фонд «Росконгресс».
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Источник: Росконгресс
Фото: АГН «Москва»
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