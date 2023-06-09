На российском форуме «Путешествуй!» раскроют все секреты туризма

На ВДНХ стартовал российский туристический форум.

Российский туристический форум «Путешествуй!» проводится с 2021 года фондом «Росконгресс» и включает не только деловую, но и фестивальную программу.

Фестивальная площадка форума дает возможность участникам познакомить посетителей с разнообразием туристических услуг, культурно-этническими особенностями направлений для путешествий, гастрономией и событийным календарем регионов и стран.

Здесь помогают людям спланировать свое следующее путешествие, узнать новые маршруты и программы, получить спецпредложения от участников «Путешествуй!».

И хотя форум проводится лишь в третий раз, от него уже ожидают прорывных решений – судя по гостям мероприятия и деловому настрою участников.

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

- Российский туристический форум «Путешествуй!» приурочен к старту летнего туристического сезона. Около 60 регионов нашей страны и дружественные страны, такие как Узбекистан, Кыргызстан, Куба и другие, представляют здесь свой туристический потенциал.

Президентом Владимиром Путиным поставлена задача по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха наших граждан.

В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты и обеспечить наших школьников и молодежь бесплатными познавательными поездками.

Многие главы регионов принимают личное участие в работе форума, коллеги понимают важность развития туристической сферы, которая объединяет более 50 отраслей и стимулирует рост реальных экономик.

С помощью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в стране планируется улучшить и расширить сферу туризма, чтобы россияне могли комфортно добраться до желаемого места как на коммерческом, так и на собственном транспорте. При этом стоит задача сделать так, чтобы цена на отдых была приемлемой, а отдельные категории граждан получали еще и скидки.

Форум фестиваль «Путешествуй!» проходит с 8 по 11 июня на ВДНХ. Эти летом на выставочной площадке ожидают более 50 тысяч посетителей. Организатор мероприятия – фонд «Росконгресс».

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Росконгресс

Фото: АГН «Москва»