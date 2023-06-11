Ковер вместо асфальта: рабочие «построили» нано-дорогу
Компания, выполнявшая ремонтные работы, утверждала, что при строительстве использовалась «новейшая немецкая технология».
Жители одного из населенных пунктов в Индии несколько лет просили чиновников отремонтировать дороги, которые за десятилетия эксплуатации оказались в разбитом состоянии. Их счастью не было предела, когда неожиданно появилась бригада строителей и начались ремонтные работы.
Только вот результат их не обрадовал: вместо асфальта строители положили на дорогу… ковер. А чтобы полотно смотрелось более убедительно, сверху его покрыли асфальтовой крошкой.
Жители возмутились такой наглостью строителей, требуют привлечь виновных к ответственности, а дорогу переделать.
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Источник: Lokmat Times
Фото: Reddit
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