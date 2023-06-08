«Снизьте скорость»: водителей через смартфон будут предупреждать об опасных дорогах

Не стоит пренебрегать этим предостережением.

Автовладельцы к концу 2023 года начнут получать уведомления на свои мобильные устройства, если приблизятся к опасным участкам дороги. Эта функция разработана на основе приложения InsurTech-провайдера Simble одноименной компании, которое собирает страховые данные об автомобилях на дорогах России. Таким образом, информация о страховых случаях пользователей приложения будет дополняться открытой информацией об опасных участках дороги.

Как отмечают в «Автонете», водители часто считают, что знаки лишь информируют о возможных предостережениях на дороге, и ими можно пренебречь. Но если штрафы водителя не пугают, то необходимо задуматься, что ценой такой беспечности может стать человеческая жизнь.

Разработка может серьезно снизить риск ДТП, когда тебе не просто говорят – впереди камера, а сообщат, что через несколько сот метров начнется участок дороги, на котором регулярно случаются аварии, снизьте скорость», – отмечается в сообщении «Автонета».

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Источник: «Автонет»

Фото: Depositphotos