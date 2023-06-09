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ГИБДД готовится к рейдам: что и где будут проверять в праздничные выходные

Госавтоинспекция готовится к массовому «исходу» москвичей за город.

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В Московской области сотрудники Госавтоинспекции в праздничные выходные проверят водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки юных пассажиров. Целевые рейды стартуют в большинстве муниципалитетов уже с вечера пятницы и продлятся до конца выходных.

Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру», – говорится в сообщении подмосковной ГИБДД.

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Госавтоинспекция привела статистику, согласно которой только с начала этого года задержано более 3,9 тыс. водителей в состоянии опьянения. Еще 3,5 тысячи отказались от прохождения медосвидетельствования.

За 5 месяцев текущего года на автодорогах региона зарегистрировано 96 аварий с участием нетрезвых водителей, в результате которых 18 человек погибли и 126 получили ранения.

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Источник: Telegram Госавтоинспекции Московской области

Фото: АГН «Москва»

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