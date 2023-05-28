Если завтра за руль: это надо знать всем водителям

Восприимчивость к алкоголю и длительность похмелья зависят от индивидуальных особенностей, однако есть и некоторые общие правила.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов напомнил, что после употребления алкоголя, даже в малых количествах, необходимо выждать время, прежде чем сесть за руль. Он добавил, что вся расчеты строятся исходя из того, что печень среднестатистического здорового человека может перерабатывать 20 миллилитров водки ежечасно.

Если вам завтра за руль, сон должен быть не менее семи-восьми часов, а вечером можно позволить 100 миллилитров водки, или 350 миллилитров вина, или 500 миллилитров пива – не более», – уточнил врач.

Он также обратил внимание, что на концентрацию внимания влияет так называемый «абстинентный» синдром, который некоторые люди могут испытывать после застолья.

Доза, срок выведения алкоголя и длительность похмелья очень индивидуальны. Они зависят от активности печеночных ферментов, участвующих в метаболизме алкоголя. Поэтому если есть хоть малейшее недомогание, садиться за руль нельзя, заключил специалист.

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Источник: Прайм

Фото: Unsplash