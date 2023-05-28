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Если завтра за руль: это надо знать всем водителям

Восприимчивость к алкоголю и длительность похмелья зависят от индивидуальных особенностей, однако есть и некоторые общие правила.

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов напомнил, что после употребления алкоголя, даже в малых количествах, необходимо выждать время, прежде чем сесть за руль. Он добавил, что вся расчеты строятся исходя из того, что печень среднестатистического здорового человека может перерабатывать 20 миллилитров водки ежечасно.

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Если вам завтра за руль, сон должен быть не менее семи-восьми часов, а вечером можно позволить 100 миллилитров водки, или 350 миллилитров вина, или 500 миллилитров пива – не более», – уточнил врач.

Он также обратил внимание, что на концентрацию внимания влияет так называемый «абстинентный» синдром, который некоторые люди могут испытывать после застолья.

Доза, срок выведения алкоголя и длительность похмелья очень индивидуальны. Они зависят от активности печеночных ферментов, участвующих в метаболизме алкоголя. Поэтому если есть хоть малейшее недомогание, садиться за руль нельзя, заключил специалист.

Источник: Прайм

Фото: Unsplash

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