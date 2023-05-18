Названы ситуации, в которых водитель может отказать полицейскому в просьбе

Однако такой отказ следует подкрепить юридически.

Автоюрист Григорий Колпаков обратил внимание, что водитель имеет полное право отказаться от досмотра или осмотра машины по требованию инспектора ГИБДД, если нет понятых или не ведется видеозапись. К примеру, сотрудник полиции может попросить автовладельца помочь задержать кого-то.

Требования выйти из машины и предоставить ее к досмотру или осмотру незаконны, если инспектор при этом не составит протокол досмотра в присутствии понятых или с видеофиксацией», – уточнил юрист.

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Также он посоветовал отказаться выполнять просьбу полицейского перепарковать свой автомобиль, если водитель находится в нетрезвом состоянии.

Частая ситуация: человек выпил, находится на отдыхе, а его автомобиль припаркован. Подходят инспекторы ГИБДД и просят переставить машину. Ни в коем случае нельзя этого выполнять, потому что это противозаконные действия», – пояснил Колпаков.

Если такое происходит, то следует попросить полицейского под видеозапись повторить просьбу, проинформировав при этом, что в данный момент вы не имеете права садиться за руль, уточнил юрист.

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Источник: Газета.ru

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС