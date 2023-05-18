Названы ситуации, в которых водитель может отказать полицейскому в просьбе
Автоюрист Григорий Колпаков обратил внимание, что водитель имеет полное право отказаться от досмотра или осмотра машины по требованию инспектора ГИБДД, если нет понятых или не ведется видеозапись. К примеру, сотрудник полиции может попросить автовладельца помочь задержать кого-то.
Требования выйти из машины и предоставить ее к досмотру или осмотру незаконны, если инспектор при этом не составит протокол досмотра в присутствии понятых или с видеофиксацией», – уточнил юрист.
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Также он посоветовал отказаться выполнять просьбу полицейского перепарковать свой автомобиль, если водитель находится в нетрезвом состоянии.
Частая ситуация: человек выпил, находится на отдыхе, а его автомобиль припаркован. Подходят инспекторы ГИБДД и просят переставить машину. Ни в коем случае нельзя этого выполнять, потому что это противозаконные действия», – пояснил Колпаков.
Если такое происходит, то следует попросить полицейского под видеозапись повторить просьбу, проинформировав при этом, что в данный момент вы не имеете права садиться за руль, уточнил юрист.
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Источник: Газета.ru
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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