Мост сломался под весом грузовика, едущего на ремонт моста
Если где-то мосты разрушаются силами стихии, то в других местах их приводит в негодность обычная людская глупость. В Лазовском округе Приморья недалеко от села Сокольчи самосвал Sitrak C7 провалился на мосту.
Задние колеса проломили покрытие и ушли вниз, в то время как кабина повисла в воздухе. Объяснялся такой пердимонокль до неприличия просто: весивший 14 тонн грузовик вез булыжники еще на 15 тонн, и это при грузоподъемности моста всего в 20 тонн.
Но главная ирония в том, что груз предназначался для ремонта другого моста... Что ж, отремонтировали на славу!
Дорожные службы, тем не менее, сумели быстро наладить объезд, обеспечив движение и большегрузам, и автобусам, и легковушкам. А подрядная организация в срочном порядке приступила к аварийно-восстановительным работам.
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Источник: Дальнобойщики
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