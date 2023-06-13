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Мост сломался под весом грузовика, едущего на ремонт мостаМост сломался под весом грузовика, едущего на ремонт моста
Вероятно, где-то есть люди, следящие за...
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Мост сломался под весом грузовика, едущего на ремонт моста

Вероятно, где-то есть люди, следящие за параметром «разрешенная масса транспорта»... Увы, не в этой строительной организации!

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Если где-то мосты разрушаются силами стихии, то в других местах их приводит в негодность обычная людская глупость. В Лазовском округе Приморья недалеко от села Сокольчи самосвал Sitrak C7 провалился на мосту.

Задние колеса проломили покрытие и ушли вниз, в то время как кабина повисла в воздухе. Объяснялся такой пердимонокль до неприличия просто: весивший 14 тонн грузовик вез булыжники еще на 15 тонн, и это при грузоподъемности моста всего в 20 тонн.

Но главная ирония в том, что груз предназначался для ремонта другого моста... Что ж, отремонтировали на славу!

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Дорожные службы, тем не менее, сумели быстро наладить объезд, обеспечив движение и большегрузам, и автобусам, и легковушкам. А подрядная организация в срочном порядке приступила к аварийно-восстановительным работам.

Источник: Дальнобойщики

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За РулемИннокентий Кишкурно
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