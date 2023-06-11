VinFast представил новый внедорожник

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VinFast рассекретил свою новую разработку – внедорожник VinFast VF3. К сожалению, он был создан специально для вьетнамского рынка, а не для рынков других стран.

Автомобиль получил квадратный дизайн, три двери и достаточно места в салоне для того, чтобы внутри разместились пять пассажиров.

VinFast VF3 имеет длину всего 3114 мм, 16-дюймовые колесные диски и «достаточный дорожный просвет».

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Вьетнамский автопроизводитель заявил, что VF3 – это электромобиль с электродвигателем и аккумулятором. Но мощность мотора и емкость батареи неизвестны. Производитель только намекнул на «впечатляющую дальность поездки».

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Автомобиль будет предлагаться в двух комплектациях – Eco и Plus, а его цена окажется доступной для большинства автомобилистов.

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Если это так, то у российских туристов появится еще одна причина посетить Вьетнам – чтобы прокатиться по стране на таком красивом автомобиле. В продажу новый VinFast VF3 поступит в сентябре 2023 года, а первые поставки клиентам ожидаются в третьем квартале 2024 года.

Фото: VinFast

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