Форум «Путешествуй!» подвел итоги

Российский турфорум проходил в Москве 8–11 июня.

За четыре дня деловую программу и фестивальную площадку форума посетили свыше 50 000 участников, организовано более 30 деловых сессий, на которых выступили более 200 спикеров. 200 компаний представили здесь 80 стендов.

В этом году участие в форуме приняли все 8 федеральных округов, представивших 40 регионов. Выставочная площадь события насчитывала более 24 000 кв. м.

Свои стенды представили в том числе Киргизия и Узбекистан. Среди делегаций мероприятие посетили представители Узбекистана, Кыргызстана, Мьянмы, Кубы, Филиппин, Армении, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Камбоджи, Индонезии.

Познакомиться с регионами России можно было в формате квеста «Путешествие мечты». Участие в нем приняли свыше 1300 человек, которые выиграли 53 приза.

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Российского туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко в своей речи отметил, что это единственное событие, объединяющее форматы форума, фестиваля и выставки.

Интересен такой формат для многих. Посетители могут побывать в самом центре столицы всей семьей, выбрать путешествие и просто прекрасно провести время. Бизнес продвигает свой продукт, и здесь у него есть шанс быть услышанным. А власти имеют возможность получить объективное представление о положении дел в отрасли, честную обратную связь и наладить партнерские взаимоотношения для решения вопросов индустрии на государственном уровне.

Форум прошел при поддержке Минэкономразвития РФ, АНО «Национальные приоритеты», ВДНХ, Русского географического общества, Ассоциации туроператоров России и других отраслевых объединений.

Организатор – Фонд Росконгресс.

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Фото: Олеся Хвичиа/Росконгресс