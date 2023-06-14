Toyota создала аккумуляторы с гигантским запасом хода
Toyota Motor к 2027 году обещает представить новейшие твердотельные аккумуляторы для электромобилей.
Машины на таких аккумуляторах смогут преодолевать на одной подзарядке, которая будет занимать менее 10 минут, не менее 1000 км.
При этом в компании будут стремиться довести этот показатель до 1200 км, а в долгосрочной перспективе – до 1500 км.
Ожидается, что к 2030 году примерно половина электрокаров компании по всему миру будут оснащены этими аккумуляторами.
При этом не останавливается работа по развитию технологий водородных двигателей и всестороннее продвижение декарбонизации.
Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации (снижения выбросов углекислого газа) за счет использования водорода, возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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