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Toyota создала аккумуляторы с гигантским запасом хода

Представить их обещают к 2027 году.

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Toyota Motor к 2027 году обещает представить новейшие твердотельные аккумуляторы для электромобилей.

Машины на таких аккумуляторах смогут преодолевать на одной подзарядке, которая будет занимать менее 10 минут, не менее 1000 км.

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При этом в компании будут стремиться довести этот показатель до 1200 км, а в долгосрочной перспективе – до 1500 км.

Ожидается, что к 2030 году примерно половина электрокаров компании по всему миру будут оснащены этими аккумуляторами.

При этом не останавливается работа по развитию технологий водородных двигателей и всестороннее продвижение декарбонизации.

Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации (снижения выбросов углекислого газа) за счет использования водорода, возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями.

Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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