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Еще один штраф можно будет оплатить со скидкой 50%

Введение скидки одобрила Госдума.

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Только половину штрафа в случае неоплаты проезда по платным автодорогам регионального, межмуниципального и местного уровня российские автомобилисты смогут оплатить с 1 марта 2024 года. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Проект касается нарушений, которые зафиксированы дорожными камерами.

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Сегодня, согласно КоАП, у водителей есть возможность сэкономить на штрафах 50% — скидку дают при оплате в течение 20 дней. Ее можно получить на штраф за незначительное превышение скорости, нечитаемые номера, отсутствие регистрации на автомобиль, езду без огнетушителя, с непристегнутым ремнем, без полиса ОСАГО или с тонированными стеклами.

Источник: Российская газета

Фото: Deposiphotos

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