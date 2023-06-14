Еще один штраф можно будет оплатить со скидкой 50%
Только половину штрафа в случае неоплаты проезда по платным автодорогам регионального, межмуниципального и местного уровня российские автомобилисты смогут оплатить с 1 марта 2024 года. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Проект касается нарушений, которые зафиксированы дорожными камерами.
Сегодня, согласно КоАП, у водителей есть возможность сэкономить на штрафах 50% — скидку дают при оплате в течение 20 дней. Ее можно получить на штраф за незначительное превышение скорости, нечитаемые номера, отсутствие регистрации на автомобиль, езду без огнетушителя, с непристегнутым ремнем, без полиса ОСАГО или с тонированными стеклами.
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Источник: Российская газета
Фото: Deposiphotos
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