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Вездеход за 2 млн рублей показали участникам ПМЭФ

Собран автомобиль исключительно из российских компонентов.

За РулемАВТОВАЗ показал новый кроссовер Lada X-Cross 5 на ПМЭФ

Участники XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогли увидеть «вживую» российский вездеход Taktik, собранный компанией «Азимут» из Псковской области.

«Это аппарат класса XTV, который можно перевести как вездеход экстремальной проходимости, при максимальном уровне комфорта», — отмечают производители, называя свою новинку «вездеходом нового поколения».
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Собранный только из российских комплектующих, вездеход оценен компанией-производителем в 2 млн рублей. Если не устраивает отечественный двигатель, можно заказать автомобиль с японским мотором. Цена уже, соответственно, будет выше.

Ранее мы рассказывали, что в рамках ПМЭФ был представлен новый кроссовер от АВТОВАЗа — Lada X-Cross 5, который будут собирать на петербургском заводе компании.

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Источник: Business-Magazine

Фото: скриншот видео VK

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