АВТОВАЗ показал новый кроссовер Lada X-Cross 5 на ПМЭФ
Сборка автомобиля планируется на заводе в Санкт-Петербурге. А старт производства будет дан в дни работы Петербургского международного экономического форума.
Новая Lada X-Cross 5 дебютировала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) 14 июня. Сборка Lada X-Cross 5 будет налажена на мощностях завода «Лада Санкт-Петербург» — бывший завод Nissan перешел к АВТОВАЗу в начале этого года.
Технические характеристики нового кроссовера, оснащение и стоимость будут обнародованы позже.
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Lada X-Cross 5 представляет собой перелицованный китайский кроссовер FAW Bestune T77. Автомобиль при этом получил фирменные эмблемы российской марки.
Кроссовер оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.
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Источник: Известия
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Видео: Максим Кадаков
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