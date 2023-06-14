#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подростки ограбили магазин, выдрав дверь автомобилем (видео)Подростки ограбили магазин, выдрав дверь автомобилем (видео)
Из помещения они вытащили сигареты, энергетики...
Как изменились цены на автобусы за прошедший годКак изменились цены на автобусы за прошедший год
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало...
Новый терминал упростит доставку грузов в БелоруссиюНовый терминал упростит доставку грузов в Белоруссию
Крупная транспортная компания «Деловые Линии»...

АВТОВАЗ показал новый кроссовер Lada X-Cross 5 на ПМЭФ

Сборка автомобиля планируется на заводе в Санкт-Петербурге. А старт производства будет дан в дни работы Петербургского международного экономического форума.

За РулемОлдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье

Новая Lada X-Cross 5 дебютировала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) 14 июня. Сборка Lada X-Cross 5 будет налажена на мощностях завода «Лада Санкт-Петербург» — бывший завод Nissan перешел к АВТОВАЗу в начале этого года.

Технические характеристики нового кроссовера, оснащение и стоимость будут обнародованы позже.

За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Lada X-Cross 5 представляет собой перелицованный китайский кроссовер FAW Bestune T77. Автомобиль при этом получил фирменные эмблемы российской марки.

Кроссовер оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Источник: Известия

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Видео: Максим Кадаков

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о LADA X Cross 5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв