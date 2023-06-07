Где не проедет, там проплывет: представлен вездеход МАЗМАН

Снегоболотоход МАЗМАН на выставке СТТ благодаря своей внешности привлекал толпы любопытных посетителей.

Новый российский снегоболотоход способен передвигаться по болотам, по льду и даже плыть по воде. В воде автомобиль движется за счет вращения колес, а также с помощью гребного винта, устанавливаемого дополнительно. С ним скорость движения по воде достигает 8 км/ч. Изменение направления движения осуществляется передними колесами.

Особого внимания заслуживают колеса: на них установлены шины сверхнизкого давления производства ОАО «Белшина», которые испытывались в болотистых лесах и водоемах с тонким льдом. Конструкция шин обеспечивает высокую проходимость и плавучесть вездехода. Такие шины практически не травмируют верхний слой почвы за счет низкого удельного давления на грунт (0,15 кг/см2).

Кузов вездехода изготовлен из стеклопластика с запениванием внутренних полостей, что обеспечивает шумоизоляцию и позволяет сохранить тепло. Жесткость кузова обеспечена стальными несущими элементами.

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Источник и фото: Журнал "Рейс"