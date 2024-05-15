Снижение концентрации и реакции — фармаколог о вреде препаратов из списка Минздрава

Академик Сычев рассказал водителям о вреде лекарств из перечня Минздрава РФ

Препараты, включенные в перечень Минздрава РФ, могут негативно сказаться на водительских навыках автовладельца, но все зависит от дозировки и чувствительности конкретного человека. Об этом РБК рассказал клинический фармаколог, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, академик РАН Дмитрий Сычев.

Список не содержит запретов, он только информирует о препаратах, в инструкциях которых есть ограничения в отношении людей, управляющих транспортным средством, объясняет Сычев.

«Действительно, ряд лекарственных препаратов может вызывать нежелательные реакции (в первую очередь седативный и даже снотворный эффект), они могут снижать концентрацию и внимание человека. Эти нежелательные реакции зависят от дозы и также индивидуальной чувствительности человека», – уточнил собеседник издания.

Причем нежелательная реакция может оказать влияние не только на водителей, но и на человека, управляющего любым транспортом, механизмами или любых «операторских» профессий, включая летчиков, машинистов поездов и т.д., подчеркивает фармаколог. Нельзя забывать, что любой лекарственный препарат может оказывать как лечебный эффект, так и негативный, подчеркивает Сычев. А каждый препарат перед поступлением в продажу проходит доклинические и клинические исследования, во время которых и выявляют нежелательные реакции.

«Эта информация в обязательном порядке попадает в инструкцию по медицинскому применению, она вложена в каждую упаковку лекарства», – отмечает академик.

В инструкции к таким препаратам всегда содержится предупреждение, о котором должны помнить врачи при назначении лекарств, а также фармацевты и провизоры. Сами водители тоже должны осознавать ответственность при приеме тех или иных препаратов, резюмировал Сычев.

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Источник: РБК