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Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

«За рулем» изучил обновленный премиум-кроссовер Exeed TXL

249 сил, автомат Aisin, надежная подвеска – Exeed доработал свой кроссовер

Среднеразмерный Exeed TXL – первенец марки. Он появился в 2020 году, уже обновлялся, и вот опять модернизированный вариант.

В экстерьере особоых изменений нет. Салон же полностью новый – копия интерьера более крупного кроссовера Exeed RX. Смотрится интересно, однако правое колено водителя упирается в центральный тоннель.

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Интерьер: свежий дизайн и коричневый цвет отделки – смотрится породисто. Приборка теперь не позволяет менять оформление.
Интерьер: свежий дизайн и коричневый цвет отделки – смотрится породисто. Приборка теперь не позволяет менять оформление.
Боковые «шайбы» отвечают за климат-контроль. Центральная меняет ездовые режимы.
Дверные карты переоформлены. Понравились замаскированные ручки-открывашки.

Селектор коробки передач переехал с туннеля на рулевую колонку. Сам руль тоже новый – с сенсорными кнопками.

В оснащение добавили ароматизатор, проекционный дисплей и видеорегистратор. Система кругового обзора эмулирует картинку «из-под днища». А больше всего понравилась акустическая система Lion Melody с 23 динамиками – «качает» мощно и чисто.

Кресло переднего пассажира получило откидную подставку для ног – оттоманку.
Кресло переднего пассажира получило откидную подставку для ног – оттоманку.

Очень крутой китайский кроссовер: 197 л.с., 8,3 секунды до сотни и шок-цена

Как и прежде, в «базе» идет турбомотор 1.6, но мощность подросла со 186 до 194 л. с. Ассистентом – всё тот же семиступенчатый робот. Я же ездил на топ-версии, которая сохранила 197‑сильный двигатель 2.0. Теперь у него не робот, а восьмиступенчатый автомат материнской компании Chery.

Такой TXL набирает ход не только быстрее (8,7 с разгона до сотни против 9,0), но и плавнее. Ушла дерготня, а главное – можно долго ехать по тяжелому грунту, не боясь перегрева трансмиссии.

Можно попенять только на рывок при срабатывании «старт-стопа». Ну и расход немаленький – в среднем 10,5–11 л/100 км.

Ключ-брелок лишили встроенного металлического «жала» – оно теперь идет отдельно.
Ключ-брелок лишили встроенного металлического «жала» – оно теперь идет отдельно.

Тайный рейд по салонам Exeed – сколько реально стоят машины

Кроссовер построен на модерни­зированной платформе M3X – в этой итерации она знакома по Exeed RX. Рычаги передней подвески получили гидровтулки, а поворотные кулаки теперь из литого алюминия – на 12 кг легче прежних. В отличие от RX, амортизаторы обычные, не адаптивные. И они мне понравились даже больше – на разбитом асфальте не такая сильная долбежка на отбой. Да и по сравнению с дорестайлинговым TXL плавность хода подросла.

Модернизированный вариант стал лучше по всем аспектам. Интересно, когда очередное обновление?

Exeed TXL
Exeed TXL
Красивый и комфортный салон, гармоничный силовой агрегат 2.0 Расход топлива

Exeed TXL

  • Длина / ширина / высота / база 4780 / 1890 / 1730 / 2800 мм
  • Объем багажника 470 л
  • Снаряженная масса 1840 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 101 кВт / 197 л. с. при 5000 об/мин; 375 Н·м при 1750–3500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с
  • Максимальная скорость 210 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 55 л
  • Средний расход топлива 9,2 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; А8
Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

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• Дрэг-рейсинг
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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемКульнев Александр
Количество просмотров 8
15.05.2024
Фото:За РулемКульнев Александр
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