Очень крутой китайский кроссовер: 197 л.с., 8,3 секунды до сотни и шок-цена

Кроссовер Exeed TXL, недавно получивший современный двухлитровый турбомотор, выделяется на фоне многих «китайцев».

Что изменилось?

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Начнем с главного: TXL.. поехал! Разгон с места до сотни, по нашим прикидочным замерам, занимает 8,3 секунды — и это даже лучше заявленных девяти.

Могло быть еще на полсекунды лучше, если бы семиступенчатый робот не так берег сцепления при троганье.

Обгоны даются в охотку, ведь у мотора аж 375 Н·м крутящего момента. Для сравнения: у Кодиака 2.0TSI всего 320 ньютон-метров.

Двухлитровый TXL отличается шумоизолирующими ветровым и боковыми стеклами. Работают! На любой скорости в салоне похвально тихо, и даже мотор на разгоне едва слышен.

Кузовные зазоры аккуратные, небольшие, приятно смотреть. Неспроста к разработке приложила руку немецкая фирма Benteler.

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Вкупе с нетряской подвеской, тихо глотающей почти всё, кроме короткой волны, и просторным красивым салоном, получается гармоничный образ.

Exeed TXL 2.0 заточен на комфорт, сбалансирован — и этим выделяется на фоне многих «китайцев».

Из нового — удобный нефиксируемый селектор робота. Из медиасистемы пропал Apple Carplay, а Android Auto так и не появился. Посадка удобная, эргономических нюансов — минимум. Кресла всё еще неудобны для высоких.

Однако называется единственная пока двухлитровая комплектация Sport edition. Спортивных амбиций на самом деле минимум — управляемость не самая точная, хотя и вменяемая. Но прежними остались тормоза, которые при экстренной остановке удивляют большим ходом педали, запахом от колодок и, по заверениям владельцев, порой не выживают и 10 тысяч км обычной езды. Хотя как прежними… Суппорта теперь покрашены в красный цвет!

Из других доработок приветствую встроенный видеорегистратор — снимает качественно, пишет «телеметрию» использования органов управления.

Пригодится полноразмерная запаска на литом диске.

Многие ждали тонировку стекол задней полусферы и зарядные гнезда USB-C в дополнение к классическим.

Сзади просторно — ведь TXL изначально это удлиненная версия модели TX. Хорошо бы даже сдвигать сиденья вперед ради увеличения багажника, но такой возможности нет.

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Главное достоинство системы Start-stop — наличие физической кнопки отключения, ведь она только усугубляет заминку на старте.

Расход топлива выше, чем у базового мотора 1.6 — в городе заявлено 11,8 л/100 км против 10,2. У меня при спокойной загородной езде вышло чуть более десяти.

Что не понравилось?

Багажник не самый большой — производитель даже не дает точных данных об объеме. Зато отделан достойно. Пятая дверь — с электроприводом, который не доводит ее до максимально высокого положения.

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Самое спорное новшество — выдвижные пороги с электроприводом, срабатывающие при открытии дверей. Отключить их зимой или при парковке у бордюра — только выдергивать предохранитель. Пачкаются ступени в первую очередь. Домкратить машину под порог можно только при открытых дверях. Снизу висят провода и петли — последние снижают просвет до 170 мм, причем в самом чувствительном месте, в середине базы. Впрочем, там же висит сажевый фильтр — но об этом отдельно. Короче, внедорожные амбиции Иксида срублены на корню — а ведь у него есть полный привод.

Под днищем висят сажевый фильтр, кронштейны и проводка электроподножек.

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Исправлять есть что — даже русификация пока неидеальна.

Но TXL уже едет комфортнее и приятнее многих корейских или японских соразмерных машин!

Адаптация к холодам тоже выглядит хорошо — есть все обогревы, и они теперь полноценные.

Exeed TXL 2.0. Цена в России от 4 649 900 ₽. Платформа — самая современная из арсенала Chery, называется M3X. Такая же — у кроссовера Exeed VX. Доля высокопрочных сталей достигает 74%, термоформованных — 11%.

Только вот цена шокирует — 4,6 миллиона. Пока на складах еще есть Кодиаки и RAV4 за схожие деньги, Exeed TXL не выглядит «выбором по умолчанию».

Динамика, комфорт во всех его проявлениях Цена, тормоза, расход топлива, тонкие настройки еще надо оттачивать

Exeed TXL 2.0

Длина / ширина / высота / база 4780 / 1885 / 1730 / 2800 мм

4780 / 1885 / 1730 / 2800 мм Снаряженная / полная масса 1871 / 2099 кг

1871 / 2099 кг Объем багажника до 2000 л

до 2000 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 145 кВт / 197 л. с. при 5000 об/мин; 475 Н·м при 1750–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 145 кВт / 197 л. с. при 5000 об/мин; 475 Н·м при 1750–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,0 с

9,0 с Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑95 / 55 л

АИ‑95 / 55 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 11,8 / 6,9 / 8,7 л / 100 км

11,8 / 6,9 / 8,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

ПРО МОТОР Двухлитровый турбомотор F4J20C — из того же семейства Acteco, разработанного с австрийской фирмой AVL, что и младший F4J16 (1,6 л). Но между ними есть принципиальная разница — соответствие шестому (не обязательному в России) и пятому экологическому классу соответственно. Для двигателя 2.0 можно использовать только 95‑й бензин, хотя 1.6 допускает 92‑й при сравнимой степени сжатия (10,2 и 9,9). Многие компоненты не взаимозаменяемы — даже турбонагнетатель на 2.0 стоит не BorgWarner (пусть и китайский), а малоизвестных нам местных фирм. А в середине базы в выпускном тракте свисает хрупкий сажевый фильтр! Беда не только с клиренсом и возможностью «запороть» мотор при повреждении фильтра, но и с необходимостью применять дорогие малозольные моторные масла. Да и в целом моторы сложные, современные. У них непосредственный впрыск, фазовращатели на обоих распредвалах, масляный и водяной насосы переменной производительности с электронным управлением. Статистики по надежности пока мало — выпускаются всего пару лет. Но любопытно, что в Китае F4J20C развивает 261 л.с. и 400 Н·м, а в России дефорсирован до 197 л.с. и 375 Н·м. Значит, запас есть.

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Фото: Никита Гудков и Exeed