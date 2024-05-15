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Арестованный кадровик Минобороны Кузнецов...

Земля, недвижимость и раритетная Волга — генерал Кузнецов приобрел все за 4 года

Арестованный кадровик Минобороны Кузнецов владел раритетной Волгой времен СССР

Обвиняемый в получении взятки начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов в середине 2010 года приобрел раритетную Волгу, 15 соток земли и долю в квартире. Такие сведения РИА новости получили из поданной чиновником декларации.

Отмечается, что за четыре года у супругов Кузнецовых обновились две машины, а в собственности появились земля и квартира. В частности, в 2015 году Кузнецов имел в собственности две квартиры – 72,2 и 156,5 квадратного метра. В личном автопарке кадровика были BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги – Nissan Tiida. Доход Кузнецова за тот период составлял 3,4 млн рублей, а жены – 3,1 млн рублей.

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В 2016 году семья приобрела квартиру площадью 156,5 кв. м в долевую собственность, причем из декларации исчезла информация о второй квартире. В 2017 году в гараже у супругов появился еще один автомобиль – Audi A7, через год он исчез, но в собственности у супругов появились два земельных участка площадью 1500 кв. м каждый. Кроме того, в 2019 году Кузнецов стал владельцем раритетного автомобиля времен СССР Волга.

Доход кадровика в 2019 году составлял 4,5 млн рублей.

Напомним, Кузнецов был задержан 14 мая, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что размер взятки составлял 30 млн рублей. Генерала могут осудить на срок до 15 лет.

Источник: РИА Новости

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:mil.ru | Depositphotos
Количество просмотров 2
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Фото:mil.ru | Depositphotos
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