Вас точно лишат прав, если найдут эти лекарства — предупреждает юрист

Юрист Радько объяснил, за какие лекарства могут наказать водителя

Инспекторы ГИБДД могут лишить прав водителя в случае, если он принимает препарат из старого перечня Минздрава РФ. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

При этом он подчеркнул, что запрет не распространяется на новый перечень Минздрава, хотя, по его мнению, некоторые препараты из списка все же подходят под «лишенческую» статью. Радько подчеркивает, что на практике список заработает только в случае принятия поправок в КоАП.

«Согласно постановлению Конституционного суда от ноября 2022 года, сегодня лишение прав возможно только в случае, если в организме водителя обнаружили следы препаратов, содержащие наркотические, психотропные вещества или этанол. В новом списке Минздрава действительно есть подобные лекарства – они также числятся в другом перечне наркотических и психотропных веществ, который утвержден постановлением правительства № 681. Например, они содержатся в корвалоле и валокордине, однако это отдельный список», – уточняет собеседник издания.

Радько напомнил, что раньше при выносе решения о штрафе или лишении водительского удостоверения многие судьи руководствовались инструкцией к препарату, речь идет о рекомендации воздержаться от управления автомобилем после приема препарата. Причем в постановлении Конституционного суда четко прописано, что в законе по этому вопросу есть пробелы, требующие устранения. Предлагались две версии законопроекта, но они так и не были приняты, отмечает Радько.

«Поэтому на сегодняшний день мы продолжаем руководствоваться тем, что водителя могут привлечь к ответственности только в случае, если в его организме обнаружены следы наркотических, психотропных веществ или этанола. Это значит, что сейчас водитель может спокойно принимать препараты из нового списка Минздрава, которые эти вещества не содержат», — констатирует эксперт.

По словам Радько, у инспектора ГИБДД нет полномочий наказывать автовладельца, если в его бардачке будут лежать лекарства из нового перечня, резюмирует юрист.

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Источник: Газета.Ru