Сетка в бампер – теперь и за это штраф?

Юрист объяснил, в каком случае могут оштрафовать за вмешательство в конструкцию автомобиля.

При движении на автомобиле с большой скоростью, особенно в потоке, в него неизбежно прилетают камешки, ветки, листья, шипы от шин и многое другое. Хорошо, если этот мусор попадает в бампер или по кузову, хуже, если в радиатор.

И вот представьте, дилер или вы сами установили на машине сетку в решетку радиатора для защиты. По сути, это доработка.

Не грозит ли за это штраф, если инспектор окажется особо внимательным и придирчивым? Под какую статью такая доработка теоретически подпадает?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

– Формально это может рассматриваться в качестве изменения в конструкции (Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств). Пункт 7.18 этого перечня очень общий и там без ссылок на регламенты и прочее указано, что не допускается установка любого дополнительно оборудования без разрешения ГИБДД.

Кроме того, есть техрегламент по безопасности колесных транспортных средств. Там поименованы случаи, что и когда нужно согласовывать, что можно вносить, что нельзя. Там тоже есть оговорка, что любое дополнительное оборудование, не согласованное заводом-изготовителем и влияющее на безопасность, запрещено.

Формально сетку тоже можно рассматривать как установку допоборудования и элементов конструкции, которые могут повлиять на безопасность. И в этом случае эксплуатация запрещается, а владельцу могут выписать штраф 500 рублей с возможностью проехать до ближайшего сервиса, чтобы это всё демонтировать.

Но фактически сотрудники ГИБДД никогда внимания на это не обращают, хотя, повторю, формально у инспектора есть повод выписать протокол.

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Тем не менее, стоит иметь в виду, что многие производители не рекомендуют устанавливать такую сетку н автомобиль, так как это может помешать радиатору получать достаточно воздуха для работы. Особенно, когда она со временем начнет засоряться.