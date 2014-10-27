«Если сшить дырки вместе, то получится сетка».

Полезный совет из Сети

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Сетка — полезнейшее изобретение человечества. Она помогает играть в волейбол и ловить рыбу, загораживать окна квартир от летающей нечисти и создавать сумки забытого типа «авоська». А еще сетки устанавливают перед радиаторами автомобилей!

Зачем? Для ответа на вопрос лучше всего взглянуть на состояние радиатора машины после дальнего пробега. Неслучайно у фантастов часто встречается термин «противометеорная защита» — жаль, что в реальной жизни машины ее лишены. Поэтому вся встречная гадость — мошки, комарики, частицы пуха, древесные почки, песок, камушки и пр. — постоянно бомбардирует радиатор, забивая и повреждая его ячейки. А еще есть зимние реагенты, готовые сожрать все что угодно...

В общем, если поставить перед радиатором защиту в виде сетки, то хуже точно не станет. Конечно, все современные автомобили выпускаются без них, но при этом дилеры очень любят предлагать сетки как опцию — за отдельную плату, конечно же. Отсюда можно сделать вывод, что и производитель машины не возражает против таких доработок. А вот отсутствие защиты может повлечь за собой быстрое засорение радиатора и подвергает его риску выхода из строя, за которым последует дорогостоящий ремонт.

Защита PREMIUM на Nissan

Вам какую сетку? Премиум, Стандарт, Оптимал? Или сделаете сами?

Вариантов сеток, их окантовок, материала и размера ячеек немало. Стоит взглянуть и на способ фиксации сетки к решетке радиатора. Подобрать защитную сетку радиатора по марке и модели автомобиля можно вот здесь.

Рассмотрим основные предлагаемые варианты поподробнее.

Сетка «Премиум» — это готовый комплект, крепящийся к бамперу: алюминиевая сетка, скрытый крепеж из нержавейки, эксклюзивный 3D-рисунок. Алюминиевая окантовка окрашена в цвет всего изделия (хром или черный) Крепление — скрытое, все его детали выполнены из нержавеющей стали. При монтаже они притягиваются к внутреннему краю бампера или решетки радиатора нержавеющими винтами без вмешательства в детали автомобиля. Время установки одной детали с использованием инструкции — от 10 до 20 мин. Цена — от 4100 ₽ за комплект.

«Стандарт» — это вариант попроще и подешевле. Сетка остается алюминиевой, рисунок — стандартный, ромбовидный, а крепления-защелки выполнены из черного пластика. Окантовка из мягкого ПВХ прямоугольного сечения, она представлена только в черном цвете. Крепления сетки скрытые, из пластика ПВХ; они защелкиваются к внутреннему краю бампера или решетки радиатора. В некоторых случаях их притягивают маленькими саморезами (при демонтаже остаются практически невидимые отверстия). Время установки одной детали с использованием инструкции — от 3 до 10 мин. Полимерная окантовка защищает бампер от царапин и придает изделию более эстетичный вид. Цена — от 2050 ₽ за комплект.

«Оптимал» — еще один вариант, напоминающий «Стандарт», но с Г-образным крепежом из нержавеющей стали. При этом алюминиевая окантовка окрашена в цвет всего изделия. Цена — от 3000 ₽ за комплект.

Упаковка «модельных» защит

Перечисленные варианты сеток можно подобрать под конкретную модель автомобиля. Все они жестко крепятся на машину — и в этом их большой плюс: никакое дребезжание в пути вам не грозит. Да и натирать они тоже ничего не будут. Идеально подогнанные размеры, простота ухода и монтажа — вот основные преимущества готовых комплектов. Их просто чистить, при этом нет необходимости снимать бампер.

В зимний период на стандартную сетку можно установить зимнюю защиту. Она просто монтируется, помогает дольше сохранить тепло.

Зимняя защита радиатора на штатную решетку RENAULT

Подобрать зимнюю защиту радиатора можно вот здесь.

В дополнение рады представить новый продукт — зимняя защита радиатора, которая крепится в штатное место решетки радиатора без снятия бампера и дополнительной подгонки. Фиксация происходит при помощи стяжек снаружи авто. Теперь нет необходимости сначала устанавливать защитную сетку, а на нее крепить «зимний пакет», все стало проще и дешевле!

Зимний пакет на SUBARU

Подобрать подходящую сетку защиты радиатора для SUBARU в интернет-магазине «За рулем» можно вот здесь.

Самый дешевый вариант сетки — самодельный. Тут вариантов множество — металлические и пластиковые, под саморезы или под клипсы. Но это по силам не каждому владельцу — помимо способностей и желания, нужны инструменты типа ножниц по металлу и т.п. Будьте готовы и к демонтажу бампера и прочим сложностям.

С ассортиментом универсальных сеток можно ознакомиться в разделе нашего интернет-магазина.

Вред или польза? Решение за вами!

Радиаторная решетка несет не только защитную функцию: она облагораживает внешний облик автомобиля. При этом многие владельцы находят его более привлекательным и представительным. Кроме того, в холодное время года вы можете поставить на радиатор «зимний комплект»: благодаря заглушке из АВС-пластика на решетке в салоне вашего автомобиля зимой будет теплее, потому что она помогает двигателю дольше сохранять тепло.

При всем вышеизложенном, после установки любой дополнительной сетки охлаждение радиатора потоком набегающего воздуха несколько ухудшится — в этом сомневаться не приходится. Соответственно, несколько изменится и тепловой режим работы мотора. Однако это — ожидаемое явление. Понятно, что совсем уж мелкоячеистая сетка действительно «перекроет кислород», но реальные «оригинальные» сетки ведут себя вполне адекватно. Особенно, когда машина ездит не по Сахаре.

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