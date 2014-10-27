Материалы по теме
Сетка — полезнейшее изобретение человечества. Она помогает играть в волейбол и ловить рыбу, загораживать окна квартир от летающей нечисти и создавать сумки забытого типа «авоська». А еще сетки устанавливают перед радиаторами автомобилей!
Зачем? Для ответа на вопрос лучше всего взглянуть на состояние радиатора машины после дальнего пробега. Неслучайно у фантастов часто встречается термин «противометеорная защита» — жаль, что в реальной жизни машины ее лишены. Поэтому вся встречная гадость — мошки, комарики, частицы пуха, древесные почки, песок, камушки и пр. — постоянно бомбардирует радиатор, забивая и повреждая его ячейки. А еще есть зимние реагенты, готовые сожрать все что угодно...
В общем, если поставить перед радиатором защиту в виде сетки, то хуже точно не станет. Конечно, все современные автомобили выпускаются без них, но при этом дилеры очень любят предлагать сетки как опцию — за отдельную плату, конечно же. Отсюда можно сделать вывод, что и производитель машины не возражает против таких доработок. А вот отсутствие защиты может повлечь за собой быстрое засорение радиатора и подвергает его риску выхода из строя, за которым последует дорогостоящий ремонт.
Защита PREMIUM на Nissan
Защита PREMIUM на Nissan
Вам какую сетку? Премиум, Стандарт, Оптимал? Или сделаете сами?
Вариантов сеток, их окантовок, материала и размера ячеек немало. Стоит взглянуть и на способ фиксации сетки к решетке радиатора.
Подобрать защитную сетку радиатора по марке и модели автомобиля можно вот здесь.
Рассмотрим основные предлагаемые варианты поподробнее.
Сетка
«Премиум» — это готовый комплект, крепящийся к бамперу: алюминиевая сетка, скрытый крепеж из нержавейки, эксклюзивный 3D-рисунок. Алюминиевая окантовка окрашена в цвет всего изделия (хром или черный) Крепление — скрытое, все его детали выполнены из нержавеющей стали. При монтаже они притягиваются к внутреннему краю бампера или решетки радиатора нержавеющими винтами без вмешательства в детали автомобиля. Время установки одной детали с использованием инструкции — от 10 до 20 мин. Цена — от 4100 ₽ за комплект. «Стандарт» — это вариант попроще и подешевле. Сетка остается алюминиевой, рисунок — стандартный, ромбовидный, а крепления-защелки выполнены из черного пластика. Окантовка из мягкого ПВХ прямоугольного сечения, она представлена только в черном цвете. Крепления сетки скрытые, из пластика ПВХ; они защелкиваются к внутреннему краю бампера или решетки радиатора. В некоторых случаях их притягивают маленькими саморезами (при демонтаже остаются практически невидимые отверстия). Время установки одной детали с использованием инструкции — от 3 до 10 мин. Полимерная окантовка защищает бампер от царапин и придает изделию более эстетичный вид. Цена — от 2050 ₽ за комплект. «Оптимал» — еще один вариант, напоминающий «Стандарт», но с Г-образным крепежом из нержавеющей стали. При этом алюминиевая окантовка окрашена в цвет всего изделия. Цена — от 3000 ₽ за комплект. Упаковка «модельных» защит
Упаковка «модельных» защит
Перечисленные варианты сеток можно подобрать под конкретную модель автомобиля. Все они жестко крепятся на машину — и в этом их большой плюс: никакое дребезжание в пути вам не грозит. Да и натирать они тоже ничего не будут. Идеально подогнанные размеры, простота ухода и монтажа — вот основные преимущества готовых комплектов. Их просто чистить, при этом нет необходимости снимать бампер.
В зимний период на стандартную сетку можно установить зимнюю защиту. Она просто монтируется, помогает дольше сохранить тепло.
Зимняя защита радиатора на штатную решетку RENAULT
Зимняя защита радиатора на штатную решетку RENAULT
Подобрать зимнюю защиту радиатора можно вот здесь. В дополнение рады представить новый продукт — зимняя защита радиатора, которая крепится в штатное место решетки радиатора без снятия бампера и дополнительной подгонки. Фиксация происходит при помощи стяжек снаружи авто. Теперь нет необходимости сначала устанавливать защитную сетку, а на нее крепить «зимний пакет», все стало проще и дешевле! Зимний пакет на SUBARU
Зимний пакет на SUBARU
Подобрать подходящую сетку защиты радиатора для SUBARU в интернет-магазине «За рулем» можно вот здесь.
Самый дешевый вариант сетки — самодельный. Тут вариантов множество — металлические и пластиковые, под саморезы или под клипсы. Но это по силам не каждому владельцу — помимо способностей и желания, нужны инструменты типа ножниц по металлу и т.п. Будьте готовы и к демонтажу бампера и прочим сложностям.
С ассортиментом универсальных сеток можно ознакомиться в разделе нашего интернет-магазина. Вред или польза? Решение за вами!
Радиаторная решетка несет не только защитную функцию: она облагораживает внешний облик автомобиля. При этом многие владельцы находят его более привлекательным и представительным. Кроме того, в холодное время года вы можете поставить на радиатор «зимний комплект»: благодаря заглушке из АВС-пластика на решетке в салоне вашего автомобиля зимой будет теплее, потому что она помогает двигателю дольше сохранять тепло.
При всем вышеизложенном, после установки любой дополнительной сетки охлаждение радиатора потоком набегающего воздуха несколько ухудшится — в этом сомневаться не приходится. Соответственно, несколько изменится и тепловой режим работы мотора. Однако это — ожидаемое явление. Понятно, что совсем уж мелкоячеистая сетка действительно «перекроет кислород», но реальные «оригинальные» сетки ведут себя вполне адекватно. Особенно, когда машина ездит не по Сахаре.
Задумывались о покупке сетки радиатора? Сообщите менеджеру интернет-магазина о данной статье и получите дополнительную скидку!