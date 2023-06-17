Маразм крепчал: Skoda представила «гендерно-нейтральный» автомобиль

Enyaq Respectline показали на фестивале Greentech.

Фестиваль Greentech проходил в Берлине с 14 по 16 июня. На этой площадке Шкода показала специально разработанный Enyaq Coupé Respectline, прославляющий «ценности разнообразия, справедливости и инклюзивности».

На внутреннем стенде компании посетители могли познакомиться с купе Enyaq Respectline.

В электрической модели использованы переработанные материалы для обивки сидений, дверных панелей и звукоизоляции. Так, для дверной панели автомобиля использован материал, который на 30% состоит из переработанного пластика, полученного из содержимого мусорных баков (желтый бак/желтый мешок). Таким образом, упаковочные отходы, такие как стаканчики из-под йогурта, могут быть использованы повторно. Прототип обивки дверей — лишь один из примеров еще одного возможного технического решения для будущих моделей Skoda.

Производитель все чаще использует в своих автомобилях натуральные, переработанные и повторно используемые материалы.

Но и это еще не все. Представители компании говорят, что уникальный дизайн экстерьера и интерьера автомобиля подчеркивает «важность защиты прав человека и уважения всех людей, а также природы и всего, что нас окружает. Полностью электрическое купе призвано подать пример равного и справедливого отношения ко всем людям, независимо от этнической принадлежности, национальности, возраста, пола, гендерной идентичности, религии и сексуальной ориентации».

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Источник, фото: Presseportal