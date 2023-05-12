Стало известно, когда Skoda выпустит маленький доступный паркетник
Недавно чешская марка обнародовала свои планы на ближайшие несколько лет. Известно, что к 2026 году в ее гамме будет шесть электрокаров, а одной из новинок станет модель, которая фигурирует под рабочим названием «Small».
Будущая модель Шкоды — это субкомпактный автомобиль стоимостью около 25 000 евро, который сделает электромобили доступными. Машину будут выпускать на заводе Volkswagen Group в Испании и представят в 2025 году. При длине около 4,1 м она будет иметь такую же вместимость багажника, как и хэтчбек Scala.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На изображениях виден компактный паркетник с широкими квадратными колесными арками, традиционной линией крыши и рельефным капотом.
Известно также, что в основе новинки Skoda фольксвагеновская платформа MEB+.
В продаже на европейском рынке такая модель, скорее всего, появится в 2026 году.
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Источник: autocarindia.com
Фото: Skada, Unsplash
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