5 марок ограничили работу мобильных приложений в России

Частично они работают, но функционал их существенно снижен, автовладельцы испытывают неудобства, отмечают специалисты.

Владельцы Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault не могут с помощью приложения запустить двигатель, проверить остаток топлива в баке, а также обновить программы, которые контролируют работу мотора, ABS и тормозной системы, рассказали представители отрасли.

Также невозможно узнать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков. Перенос данных приложения с одного устройства на другое также невозможен.

Так, у приложения для Skoda есть сложности с вводом данных машины и записью на техобслуживание, автомобиль Renault может не «увидеть» гаджет, с которого водитель пытается подключиться к системе, а в Kia Connect отключена функция удаленного прогрева машины.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Один из пользователей пожаловался, что программа не распознает данные автомобиля и предлагает установить другое приложение, а оно доступно только в Германии.

Представитель одного из крупнейших российских дилеров рассказал, что практически все участники автомобильного рынка испытывают проблемы с поддержкой приложений.

Хотя, например, приложение Volvo функционирует в полном объеме и даже в некоторых случаях у машин, завезенных по параллельному импорту.

Приложения напрямую не влияют на работу автомобиля, но их блокировка лишает владельцев иномарок определенного комфорта, к которому они привыкли. Например, удобно, когда зимой водитель может из дома прогреть машину, а не мерзнуть на улице.

Эксперты уверены, что со временем даже те автоприложения, которые пока работают, все равно будут заблокированы.

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Источник: «Известия»