Опасность – в подушках безопасности.

Российское представительство BMW отзывает в России 4736 автомобилей 24 моделей и модификаций из-за возможного сбоя газогенератора подушки безопасности.

При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается, и его металлические детали могут причинить травмы», – говорится в сообщении Росстандарта.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ведомство отмечает, что сбой газогенератора водительской подушки безопасности стал возможен в результате многолетнего старения этого элемента.

Под отзыв попали машины, выпущенные с января 2015 по январь 2016 года. Он затронул, в частности, автомобили 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й серий, а также кроссоверы X1, X5, X6. Проверить, попадает ли автомобиль под отзывную кампанию, можно на сайте Росстандарта.

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Источник: Росстандарт

Фото: Unsplash