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Новые Skoda Superb впервые показали на видео

Модель 2024 года поступит в продажу этой осенью в двух вариантах кузова: лифтбек и универсал.

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Четвертое поколение флагмана Skoda Superb будет представлено осенью 2023 года, что совпадает, а может, и приурочено к 90-летию модели.

Для видеотизера чешский автопроизводитель собрал все прошлые версии Superb вместе с будущей моделью, которая так и остается в секрете.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Новый флагман появляется как в кузове лифтбек, так и в кузове Combi, скрываясь под зеленым покрывалом. Тем не менее, представление о его пропорциях, размере и форме получить можно.

У Superb 2024 года более острые линии, а крыша трехобъемного автомобиля кажется более наклонной, чем раньше, силуэт Combi (универсал) также стал более гладким.

Новый Suberb построен на усовершенствованной версии архитектуры MQB, это последнее поколение платформы с двигателем внутреннего сгорания, хотя и с большим уклоном в электрификацию. Skoda официально подтвердила, что новую модель предложат с экономичными бензиновыми, дизельными, мягкими и подключаемыми гибридными силовыми агрегатами.

Skoda Superb четвертого поколения будут выпускать в Братиславе (Словакия), на одном предприятии с универсалом VW Passat, который, как ожидается, появится в ближайшее время.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops

Фото, видео: Skoda

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За РулемАлексеева Елена
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