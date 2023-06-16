Проект мирового масштаба: Москву и Питер свяжет межрегиональное метро

Об амбициозном проекте было заявлено на ПМЭФ-2023.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, Москва представила проект развития Центрального транспортного узла до 2035 года. Он станет продолжением одного из ключевых проектов столицы — Московских центральных диаметров.

Следующим шагом развития системы рельсового транспорта станет его выход за пределы Москвы. А финальной точкой (хотя к этому времени вполне вероятно, что появятся новые планы) – создание высокоскоростной магистрали между двумя столицами, межрегионального метро.

Личное мнение

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

- Запуск МЦД-3 и МЦД-4, который мы реализуем по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, станет важным, но не финальным шагом для расширения системы рельсового транспорта — оно выйдет за пределы Московского региона. Следующий этап — Программа развития Центрального транспортного узла до 2035 года. Ее реализация позволит в 3 раза повысить мобильность жителей 15 регионов Центрального и Северо-Западного транспортных узлов, а время ожидания поезда для них сократится до 6 раз. Кроме того, эта программа подразумевает создание первого в России межрегионального метро – высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом».

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: t.me/mos_sobyanin