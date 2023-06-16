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На ПМЭФ подведены итоги туристического форума «Путешествуй!»

Состоялась дискуссионная сессия «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность».

За РулемФорум «Путешествуй!» подвел итоги

Сессия была посвящена вопросам новых возможностей развития туризма в России в современных условиях.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал об итогах третьего Российского туристического форума «Путешествуй!», который прошел с 8 по 11 июня в Москве.

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Александр Стуглев
Александр Стуглев

– Конечно, туризм — это экономика впечатлений. Все: и деловые туристы, и мы – разговаривали на форуме «Путешествуй!» про все формы туризма, которые могут существовать в мире. Туристы приносят в свою страну и в семью свои впечатления, формируя все новые и новые потоки туристов.

Но на сегодняшний день в России произошел всплеск внутреннего туризма. И если говорить про ту объективную реальность, которую мы увидели, она заключается в следующем: быстрее всего отреагировал бизнес. Нам понадобилась быстрая мобильная инфраструктура, появились глэмпинги, кемпинги, появились мобильные дома на колесах. Большое спасибо и региональным властям, и государству, что вслед за этим достаточно быстро последовало законодательство.

Сегодня мы уже говорим про развитие автомобильного туризма, за этим последует развитие транспортной инфраструктуры. А за этим, в свою очередь, потянется развитие ресторанов, гостиниц и всего остального.

Важно не только развитие инфраструктуры, но и законодательная поддержка. Есть потребность в развитии цифровых платформ, в информационной поддержке туристической деятельности и компаний, как внутри России, так и за рубежом. Необходимо объединить усилия как регионов, так и субъектов туристической деятельности.

В рамках Петербургского международного экономического форума запланированы сессии, которые позволят и дальше расширять фокус внимания к отрасли внутреннего туризма.

15 июня прошла сессия «Медицинский туризм: расширяя возможности для систем здравоохранения в мире», а 16 июня – сессия «Маршрут построен: перспективы развития автотуризма в России», посвященная развитию автотуризма и придорожного сервиса.

17 июня проводится баттл «Экологический туризм: как найти баланс между сохранением природы и ее доступностью для путешественников?». Его участники попытаются найти решение этой непростой задачи.

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Источник, фото: Росконгресс

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За РулемАлексеева Елена
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