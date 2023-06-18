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Истирание тормозных дисков – найден способ его уменьшитьИстирание тормозных дисков – найден способ его уменьшить
Все дело в дополнительной обработке детали.

Истирание тормозных дисков – найден способ его уменьшить

Все дело в дополнительной обработке детали.

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Серьезной экологической проблемой являются выбросы твердых частиц в результате истирания шин и торможения. По оценкам нескольких исследований, твердые частицы являются причиной миллионов смертей ежегодно. Значительная доля выбросов, до 25%, связана с истиранием тормозных дисков. Новые процессы в производстве тормозных дисков теперь должны значительно уменьшить негативное воздействие.

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Серый чугун – популярный материал для тормозных дисков. Он недорог в производстве и отвечает всем требованиям изготовителей. Однако чугунные тормозные диски обладают плохой коррозионной стойкостью и чрезмерным износом в процессе эксплуатации. Это создает мелкую пыль. Для улучшения характеристик тормозных дисков из чугуна на них наносят покрытия из твердого металла методом холодного напыления.

С помощью процесса холодного газового напыления можно получить однородные и очень плотные покрытия необходимой толщины. Обычно это металлопокрытия, физические и химические свойства которых практически не отличаются от свойств основного материала.

Используются и лазерные методы нанесения покрытия. Лазерный процесс менее дорог и поэтому подходит для массового рынка тормозных дисков.

Отдельные слои наносятся на тормозной диск менее чем за 30 секунд под лазерным лучом. Материал покрытия расплавляется вместе с основным материалом. Оба материала смешиваются, образуя слой соединения, обладающий высокой стабильностью. Сначала наваривается буферный слой для защиты от коррозии. За ним следует противоизносное покрытие из карбидосодержащего материала.

Источник, фото: Springerprofessional

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За РулемАлексеева Елена
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