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Запланировано серьезное развитие...

Путешествовать на машине станет приятнее

Запланировано серьезное развитие инфраструктуры.

За РулемLada наращивает экспорт

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта, выступил на сессии ПМЭФ по вопросам развития автотуризма в России.

И вот что планируется сделать в этом направлении:

  • Для роста популярности автотуризма в рамках поручений Президента РФ В. В. Путина предлагается развивать инфраструктуру для автомобилистов (увеличить число АЗС, автосервисов, гостиниц и точек общепита) и повышать качество дорог (освещение, разметка, скоростной режим)
  • Строить многофункциональные зоны (МФЗ) со всеми необходимыми сервисами, которых на бесплатных дорогах в России сейчас мало
  • К 2030 году предполагается построить 276 МФЗ на федеральных трассах на маршруте Санкт-Петербург – Москва – Владивосток.
  • Пилотный проект МФЗ предлагается реализовать на автодороге М-10 «Россия» на участке Москва-Санкт-Петербург.
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Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

Путешествовать на машине станет приятнее

В составе рабочий группы мы подготовили предложения для скорейшей реализации проекта. Среди них — разработка программы по компенсации затрат частных инвесторов на строительство съездов с трасс и помощь в подключении МФЗ к сетям. Для этого потребуется выделить порядка 13 млрд рублей из федерального бюджета в течение нескольких лет.

Эти и ряд других решений позволят раскрыть потенциал российского автотуризма. Это даст импульс для развития экономики регионов и небольших городов и крайне позитивный экономический эффект для всей страны.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

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За РулемПшенин Владимир
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