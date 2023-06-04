Стало известно, как долго придется копить на машину
Подсказка: не год и даже не два.
Эксперты рассказали, сколько времени обычно занимают у россиян накопления на покупку автомобиля. В среднем этот показатель составляет 4-5 лет.
При этом уровень дохода, конечно, влияет на выбор машины. К примеру, при доходе 55 тысяч рублей люди обращают внимание на Гранту и Ниву. Им понадобится примерно 4,5 года, чтобы накопить.
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Доход 100 тысяч позволяет посмотреть на более дорогие модели или богатое оснащение, например, Веста или базовый «Москвич 3». Накопить удастся за 5 лет.
Не всем хватает на новую машину. большинство из таких людей (70%) берет кредит, 15% занимают у родственников/друзей, 10% оформляют рассрочку. Соответственно, копят только 5%.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: РИА Новости
Фото: depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0