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Стало известно, как долго придется копить на машину

Подсказка: не год и даже не два.

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Эксперты рассказали, сколько времени обычно занимают у россиян накопления на покупку автомобиля. В среднем этот показатель составляет 4-5 лет.

При этом уровень дохода, конечно, влияет на выбор машины. К примеру, при доходе 55 тысяч рублей люди обращают внимание на Гранту и Ниву. Им понадобится примерно 4,5 года, чтобы накопить.

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Доход 100 тысяч позволяет посмотреть на более дорогие модели или богатое оснащение, например, Веста или базовый «Москвич 3». Накопить удастся за 5 лет.

Не всем хватает на новую машину. большинство из таких людей (70%) берет кредит, 15% занимают у родственников/друзей, 10% оформляют рассрочку. Соответственно, копят только 5%.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos

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