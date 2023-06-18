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У Skoda появится кемпер

Обещают полноценный жилой отсек со спальным местом и даже кухней.

За РулемПутешествовать на машине станет приятнее

Skoda планирует сделать кемпер. Электрический Roadiaq на базе кроссовера Enyaq будет студенческим проектом, за который возьмется фирменный колледж.

Проект, который станет уже девятым студенческим прототипом, будут делать 29 выпускников. Крышу поднимут на 35 мм, а салон переработают. Внутри будут и спальное место, и отсеки для вещей, и даже кухонный модуль.

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Подобные концепт-кары фирменный колледж Skoda выпускает ежегодно с 2014 года. Каждый из них создается в единственном экземпляре.

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Источник: Коммерсантъ

Фото: Loef, Skoda

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За РулемПшенин Владимир
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