Ездить на юг становится невыгодно

Уже зимой спрос на отели может упасть.

Спрос на отели юга России может упасть в зимнем сезоне, если не снизятся цены, считает заместитель генерального директора туроператора «РосЮгКурорт» Валерий Сычев.

По мнению эксперта, возможно повторение сценария 2023 года, когда из-за высоких цен отели также остались недозагруженными. Отели живут сезоном и не спешат корректировать цены с падением спроса. Чтобы ситуация не повторилась, нужно корретировать цены уже начиная с октября, отмечает Сычев.

В то же время, считает генеральный директор холдинга «Алеан» и президент РСТ Илья Уманский, определенные категории объектов (прежде всего, премиум) все равно бронируются на несколько месяцев вперед.

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Источник: profi.travel

Фото: Depositphotos