Volkswagen оказывается от МКПП

Причем дело не в спросе на такую коробку.

Volkswagen в ближайший год планирует обновить Golf. В рамках этого рестайлинга машина может лишиться механической коробки передач. К слову, Гольф оснащается механикой с 1975 года.

Дело не в том, что на МКПП упал спрос, а в экологии. Хотя разница в выбросах CO2 версий с МКПП и DSG мизерна (162 и 160 г на 100 км соответственно), в случае принятия новых эконорм «Евро-7» механику все-таки уберут.

Кстати, из-за этих норм производители уже заявляли, что им придется отказаться не только от каких-то агрегатов, но и от целых моделей, а именно самых компактных, так как они станут нерентабельными.

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Источник: IXBT

Фото: «За рулем», Volkswagen