Volkswagen оказывается от МКПП
Volkswagen в ближайший год планирует обновить Golf. В рамках этого рестайлинга машина может лишиться механической коробки передач. К слову, Гольф оснащается механикой с 1975 года.
Дело не в том, что на МКПП упал спрос, а в экологии. Хотя разница в выбросах CO2 версий с МКПП и DSG мизерна (162 и 160 г на 100 км соответственно), в случае принятия новых эконорм «Евро-7» механику все-таки уберут.
Кстати, из-за этих норм производители уже заявляли, что им придется отказаться не только от каких-то агрегатов, но и от целых моделей, а именно самых компактных, так как они станут нерентабельными.
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Источник: IXBT
Фото: «За рулем», Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.