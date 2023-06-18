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Volkswagen оказывается от МКПП

Причем дело не в спросе на такую коробку.

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Volkswagen в ближайший год планирует обновить Golf. В рамках этого рестайлинга машина может лишиться механической коробки передач. К слову, Гольф оснащается механикой с 1975 года.

Дело не в том, что на МКПП упал спрос, а в экологии. Хотя разница в выбросах CO2 версий с МКПП и DSG мизерна (162 и 160 г на 100 км соответственно), в случае принятия новых эконорм «Евро-7» механику все-таки уберут.

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Кстати, из-за этих норм производители уже заявляли, что им придется отказаться не только от каких-то агрегатов, но и от целых моделей, а именно самых компактных, так как они станут нерентабельными.

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Источник: IXBT

Фото: «За рулем», Volkswagen

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

За РулемБезымянный
Volkswagen Golf  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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