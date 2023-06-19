Уносит машины, смывает мосты, рушит дома: стихия нанесла удар по Северной Осетии

Из-за сильных ливней в регионе веден режим ЧС.

На Кавказе вновь бушует стихия: Владикавказ затопило, улицы за считаные минуты превратились в бурные реки, сель атакует жилые дома. Причиной стал сильный ливень и град, обрушившиеся на регион.

Потоком уносит автомобили. Спасателям приходится помогать выбираться из машин людям, оказавшимся заблокированными водными потоками.

Сотрудники МВД ограничили движение транспорта во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии. Временно закрыт местный аэропорт.

Ситуация в регионе настолько серьезная, что решением мэра введен режим ЧС, чиновникам запрещено покидать рабочие места, все оперативные службы переведены на режим повышенной готовности и приступили к устранению последствий стихии.





Источник: Telegram Сергея Меняйло

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: скриншот видео ВК