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Уносит машины, смывает мосты, рушит дома: стихия нанесла удар по Северной Осетии

Из-за сильных ливней в регионе веден режим ЧС.

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На Кавказе вновь бушует стихия: Владикавказ затопило, улицы за считаные минуты превратились в бурные реки, сель атакует жилые дома. Причиной стал сильный ливень и град, обрушившиеся на регион.

Потоком уносит автомобили. Спасателям приходится помогать выбираться из машин людям, оказавшимся заблокированными водными потоками.

Сотрудники МВД ограничили движение транспорта во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии. Временно закрыт местный аэропорт.

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Ситуация в регионе настолько серьезная, что решением мэра введен режим ЧС, чиновникам запрещено покидать рабочие места, все оперативные службы переведены на режим повышенной готовности и приступили к устранению последствий стихии.


Источник: Telegram Сергея Меняйло

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Фото: скриншот видео ВК

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