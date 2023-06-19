Уносит машины, смывает мосты, рушит дома: стихия нанесла удар по Северной Осетии
На Кавказе вновь бушует стихия: Владикавказ затопило, улицы за считаные минуты превратились в бурные реки, сель атакует жилые дома. Причиной стал сильный ливень и град, обрушившиеся на регион.
Потоком уносит автомобили. Спасателям приходится помогать выбираться из машин людям, оказавшимся заблокированными водными потоками.
Сотрудники МВД ограничили движение транспорта во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии. Временно закрыт местный аэропорт.
Ситуация в регионе настолько серьезная, что решением мэра введен режим ЧС, чиновникам запрещено покидать рабочие места, все оперативные службы переведены на режим повышенной готовности и приступили к устранению последствий стихии.
Источник: Telegram Сергея Меняйло
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: скриншот видео ВК
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен