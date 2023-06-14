#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Сочи автомобили смыло с дорог: видео с места ЧПВ Сочи автомобили смыло с дорог: видео с места ЧП
Очевидцы делятся в Сети видеокадрами...
Подростки ограбили магазин, выдрав дверь автомобилем (видео)Подростки ограбили магазин, выдрав дверь автомобилем (видео)
Из помещения они вытащили сигареты, энергетики...
Сравнили динамику цен на новые и б/у автобусыСравнили динамику цен на новые и б/у автобусы
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало...

В Сочи автомобили смыло с дорог: видео с места ЧП

Очевидцы делятся в Сети видеокадрами последствий разгулявшийся в регионе стихии.

За РулемОлдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье

Залповый ливень минувшей ночью вызвал подтопление сочинского микрорайона Мацеста. Вода сметала все на своем пути: она зашла на несколько придомовых территорий, на одну из автодорог сошел сель, а упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи.

Значительный ущерб был нанесен и автомобилистам. Очевидцы делятся в Сети кадрами с места событий.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Так, в одном из видео, видны разрушительные последствия затопления.

Очевидцы зафиксировали ситуацию на парковке в районе Мацесты, где стоят машины, покрытые грязью и илом.

Из-за разлива реки Мацесты в Сочи закрыли пляжи и ввели режим ЧС.

Источник: ВКонтакте

Фото: скриншот с видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0