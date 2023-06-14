В Сочи автомобили смыло с дорог: видео с места ЧП
Очевидцы делятся в Сети видеокадрами последствий разгулявшийся в регионе стихии.
Залповый ливень минувшей ночью вызвал подтопление сочинского микрорайона Мацеста. Вода сметала все на своем пути: она зашла на несколько придомовых территорий, на одну из автодорог сошел сель, а упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи.
Значительный ущерб был нанесен и автомобилистам. Очевидцы делятся в Сети кадрами с места событий.
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Так, в одном из видео, видны разрушительные последствия затопления.
Очевидцы зафиксировали ситуацию на парковке в районе Мацесты, где стоят машины, покрытые грязью и илом.
Из-за разлива реки Мацесты в Сочи закрыли пляжи и ввели режим ЧС.
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Источник: ВКонтакте
Фото: скриншот с видео VK
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