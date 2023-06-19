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Представлен аккумулятор Juwan Phoenix для электромобиля – он заряжается от 0% до 80% за 6 минутПредставлен аккумулятор Juwan Phoenix для электромобиля – он заряжается от 0% до 80% за 6 минут
Официальный представитель Juwan привел еще...
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Представлен аккумулятор Juwan Phoenix для электромобиля – он заряжается от 0% до 80% за 6 минут

Официальный представитель Juwan привел еще несколько интересных цифр из технических характеристик устройства.

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В чем главная проблема электромобилей, кроме их высокой стоимости? Запас хода и скорость зарядки. В мороз запас хода у них снижается до неприемлемого, а чтобы зарядить машину, нужно потратить около получаса при условии, что используется станция быстрой зарядки с двумя фазами.

Решить проблему смогла компания Juwan Technology, которая на днях выпустила «Батарею Феникс» – Juwan Phoenix. Это новый аккумулятор, который заряжается от 0% до 80% за 6 минут. Кроме того, он не такой пожароопасный, как современные батареи электромобилей.

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Официальный представитель Juwan привел еще несколько интересных цифр. В мороз на прогрев батареи с -20 до +25 уходит 5 минут. К сожалению, не было сказано, какое количество энергии для этого требуется. Также батарея имеет надежную противопожарную изоляцию и большую площадь теплообмена для обеспечения быстрой зарядки.

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Кроме того, компания Juwan Technology Research разработала зарядное устройство с жидкостным охлаждением мощностью 480 кВт, работающее с напряжениями 300-1000 В.

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Плотность энергии в новой батарее составляет 260 Втч на один килограмм массы. Запас же хода электромобиля с такой батареей может достигать 1000 км.

Массовое производство аккумуляторов Phoenix должно начаться в 2024 году. Первыми их получат китайские электромобили, но пока неизвестно, с какими брендами ведутся переговоры о поставках.

Фото: Juwan Technology

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За РулемКирилл Панов
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