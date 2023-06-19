Как подготовиться к долгой поездке — памятка для водителя

Начать нужно с проверки уровней масла и тормозной жидкости.

Рекомендации, как водителю подготовиться к дальней дороге, дал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

1. Нужно проверить уровень масла и охлаждающей жидкости; убедиться, что аккумулятор работоспособен, а осветительные приборы исправны; оценить состояние тормозной системы; проверить давление в шинах и состояние протектора. Проверить состояние стеклоочистителей и наличие достаточного запаса жидкости для их работы.

2. Проверить наличие и исправность (комплектность) знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя. Наличие и состояние запасного колеса, а также наличие необходимого инструмента для замены.

3. Проверить работоспособность навигационной системы или GPS. Не забыть зарядное устройство для смартфона.

4. Изучить маршрут заранее, с учетом дорожных условий и возможных ограничений. Узнать прогноз погоды на маршруте. Уточнить, где находятся ближайшие заправки, зоны отдыха и гостиницы.

5. Проверить наличие документов: паспорта, водительского удостоверения, полиса ОСАГО и техпаспорта. Для ребенка взять свидетельство о рождении, а также (если требуется) разрешение на перевозку.

При себе (на всякий случай) нужно иметь контактные данные сервисных центров или автомобильных мастерских.

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Источник: «Известия»

Фото: Unsplash