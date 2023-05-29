Легко и быстро: ставим АКБ на место
На седане Hyundai Elantra III добираться к фиксирующей аккумулятор планке и крепящему ее болту приходится сверху, через узкую щель между батареей и кромкой панели передка. При установке АКБ через эту щель надо поставить планку и закрепить ее.
Я упростил работу.
При снятии торцевой головкой с удлинителем ослабляем болт, не отворачивая его до конца, после чего получившая подвижность планка не мешает извлечь аккумулятор.
Перед установкой накидываем на болт веревочную петлю и приподнимаем ею обращенный к аккумулятору край планки (как на фото). В свободном пространстве, без батареи, делать это вполне удобно.
Чтобы зафиксировать и не держать рукой концы веревки, несколько раз оборачиваем их вокруг защелки упора капота. Затем опускаем аккумулятор в его «колодец». Сначала вводим батарею крепежным буртиком под поднятую прижимную планку, а потом подаем назад под неподвижные фиксаторы, расположенные за аккумулятором. После этого отвязываем веревку и вытягиваем ее за один конец.
Планка опускается на свое место, и можно головкой с удлинителем затянуть болт, прижимая батарею.
А. Раков, г. Москва
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Фото: А. Раков
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