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Легко и быстро: ставим АКБ на место

У современных машин с плотной компоновкой подкапотного пространства даже снять/поставить аккумулятор бывает нелегко. Но решение есть — им поделился читатель «За рулем».

На седане Hyundai Elantra III добираться к фиксирующей аккумулятор планке и крепящему ее болту приходится сверху, через узкую щель между батареей и кромкой панели передка. При установке АКБ через эту щель надо поставить планку и закрепить ее.

За РулемКак выбрать правильный аккумулятор – шпаргалка от эксперта

Я упростил работу.

При снятии торцевой головкой с удлинителем ослабляем болт, не отворачивая его до конца, после чего получившая подвижность планка не мешает извлечь аккумулятор.

Перед установкой накидываем на болт веревочную петлю и приподнимаем ею обращенный к аккумулятору край планки (как на фото). В свободном пространстве, без батареи, делать это вполне удобно.

За Рулем

Чтобы зафиксировать и не держать рукой концы веревки, несколько раз оборачиваем их вокруг защелки упора капота. Затем опускаем аккумулятор в его «колодец». Сначала вводим батарею крепежным буртиком под поднятую прижимную планку, а потом подаем назад под неподвижные фиксаторы, расположенные за аккумулятором. После этого отвязываем веревку и вытягиваем ее за один конец.

Планка опускается на свое место, и можно головкой с удлинителем затянуть болт, прижимая батарею.

А. Раков, г. Москва

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing.

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как мы убиваем АКБ: 5 типичных ошибок тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: А. Раков

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За РулемРевин Алексей
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