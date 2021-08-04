В основе всех ошибок — расслабленная уверенность, что в теплое время года аккумулятору ничего не грозит.

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Ошибка № 1. Ушел, а потребитель не выключил

Чаще всего машину оставляют на парковке с включенным головным освещением: в яркий день его легко не заметить. Встречается и экзотика: на древних Ижах питание обогревателя стекла не зависело от положения ключа зажигания.

Результат — глубокий разряд батареи. Один эпизод она, может быть, и переживет. Но если история будет повторяться, однажды батарея «не оживет» даже после зарядки. В «посаженном» аккумуляторе быстро развивается процесс сульфатации пластин.

В первую очередь это относится к простым АКБ: они, в отличие от AGM, боятся глубоких разрядов.

Автосигнализация как вампир

Бывает, что все потребители выключены, а батарея все равно разряжается. Значит, есть неисправные компоненты (например, стеклоочистители, замирающие на полпути к парковочному положению).

Срочно ищем виновника утечки — берем тестер и замеряем ток потребления в состоянии парковки. Норма — несколько десятков миллиампер. А вот если счет идет на сотни миллиампер и выше, налицо неисправность.

Важно: неправильно установленная «автомузыка» или автосигнализация тоже способны «высасывать» изрядное количество амперчасов.

Ошибка №2. Пониженное напряжение зарядки

Виноваты могут быть и неисправный генератор, и проскальзывающий ремень, и грязные контакты — вариантов много. В любом случае, если батарея постоянно остается недозаряженной, в ней прогрессируют процессы сульфатации — на электродах оседают кристаллы сульфата свинца. Такая АКБ прослужит недолго даже в теплое время года.

Владелец может почувствовать неладное не только по затрудненному пуску мотора, но и по иным признакам: например, по тусклому свету фар.

Ошибка №3. Перезаряд батареи

Кипящий электролит постепенно испарится из любой батареи — обнажатся электроды, упадет емкость. Те, кто вообще не любит лазить под капот, иногда догадываются о неисправности по участившемуся перегоранию лампочек, а также по характерному неприятному запаху.

Ошибка №4. Перегруз сети

Дополнительное оборудование, несколько одновременно подключенных к «мультимедийке» гаджетов уже повышают нагрузку на сеть.

Экзотичный способ сгубить батарею — подключение к бортсети машины мощных сетевыхпотребителей: микроволновки, пылесоса, чайника. С этой целью многие покупают инвертор, обещающий выдавать киловаттные мощности. Выдать-то он выдаст, но его входной ток при мощности, к примеру, 1500 Вт составит примерно 130 А. В таком режиме батарея подержится минуты полторы, не дольше. Поэтому всегда заводите двигатель, когда подключаете мощный потребитель.

Ошибка №5. Обычная батарея вместо AGM

Многие современные автомобили снабжены опцией «старт-стоп». Сама по себе она безвредна, но требует АКБ с технологией AGM. Однако многие владельцы при замене батареи предпочитают установить обыкновенную — она дешевле. Но простая батарея в таком режиме долго не протянет: постоянные глубокие разряды ей не перенести.

Когда дело не в АКБ

Напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе должно быть примерно 14,0 — 14,4 В. Если оно меньше, то батарея ни в чем не виновата: надо искать несиправность в генераторе или его электрических цепях.

Заряжать или покупать новую?

Напряжение при выключенном моторе при полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 — 12,7 В. Если получится 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена. Надо попробовать ее зарядить и понаблюдать за дальнейшим поведением. Восстановится — ура, нет — в магазин за новой. Если же напряжение упало ниже 10,5 В, то это — совсем глубокий разряд, который способна пережить далеко не каждая батарея.

Важно: замеры надо проводить спустя несколько часов после остановки двигателя, иначе показания окажутся завышенными.

Сколько живет батарея?

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В среднем современные свинцово-кислотные батареи служат 4–5 лет. Иногда и дольше — лет 8–10, обычно на машинах с малыми пробегами. Пик отказов приходится, конечно же, на морозное время года — этому способствуют и густое масло или, например, множество задействованных энергопотребителей. А вот выход из строя летом обычно спровоцирован владельцем машины.

Экспертиза инверторов — тут.

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