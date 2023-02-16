Опять сел аккумулятор? Вот самая частая причина (и как подстраховаться)

В мороз батарея быстрее разряжается? Или многочисленные потребители вытягивают из нее всю энергию? Нет и нет! Все дело в конструктивном недостатке автомобильных аккумуляторов.

Особенности зимней эксплуатации

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Существует мнение, что чем ниже температура, тем быстрее разряжается АКБ. Это не так — ведь химические реакции на морозе протекают медленнее. А значит, батарея, как продукты в холодильнике, теряет рабочие свойства медленнее, чем в теплую погоду.

Сама по себе емкость на морозе не исчезает: этим часто пользуются автовладельцы, которые отогревают промерзшую батарею в теплой ванне. После таких водных процедур АКБ «просыпается» без дополнительного подзаряда — стартер бодро крутит двигатель.

И число энергопотребителей зимой ненамного больше, чем летом. Ведь в теплую погоду при повышенной влажности тоже приходится включать электрообогрев стекол, гонять на высокой скорости вентилятор отопителя, из-за перегревов часто включается мощный электровентилятор системы охлаждения двигателя. Добавим в список энергопотребителей дворники, фары — получается примерно то же, что и зимой.

Разве что зимой мы пользуемся сверх этого еще и обогревами сидений и руля. Они потребляют много энергии, однако работают не постоянно и непродолжительное время.

Так почему же тогда именно зимой батареи чаще начинают отказывать?

Спору нет, загустевшее на морозе масло при пуске требует повышенных затрат энергии. Но ведь генератор должен быстро компенсировать потери. Здесь-то и прячется основное отличие зимней эксплуатации от летней!

Не ждите отдачи

Генератор честно крутится и вырабатывает энергию, а батарея… не заряжается!

Почему так происходит? Аккумуляторная батарея имеет внутреннее сопротивление, которое зависит от множества параметров — в том числе от температуры. Дальше работает закон Ома: сопротивление растет — ток падает.

И поэтому зарядные характеристики АКБ при + 20 °С и — 40 °С отличаются кардинально.

На практике это означает следующее: чем ниже температура, тем меньший заряд способна принять аккумуляторная кислотная батарея. И с этим ничего не поделаешь — такова ее конструктивная особенность.

Амперы и градусы

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Для тех, кому интересны реальные цифры. Вот результаты одного из наших экспериментов.

Мы взяли несколько полностью заряженных батарей популярного типоразмера 278×175×190 мм, выполненных по разным технологиям — AGM, EFB и «обычную».

Разрядили их, но не полностью — иначе батарею может просто разорвать на сильном морозе. Ограничились уровнем напряжения 12,24 В. После чего замерили величину зарядного тока при комнатной температуре.

Погоняли батареи в режимах «заряд-разряд», затем снова полностью зарядили и вновь разрядили до 12,24 В.

Продержав разряженные батареи двое суток при температурах от минус 30° С до нулевой, попытались зарядить их, не вынимая из морозильной камеры.

При минус 30 °С зарядные токи составили от 0,7 до 1,6 А, снизившись по сравнению с комнатной температурой в десятки раз.

Что и требовалось доказать.

Зависимость величины тока заряда АКБ от температуры

Topla AGM Stop-n-Go 70R 760 А Медведь EFB 75 Ач 750 А Tyumen Battery Standard 75 Ач 660 А Ток заряда при 20 °С 29,0 А 28,0 А 28,0 А Ток заряда при 0 °С 7,1 А 7,0 А 7,0 А Ток заряда при — 10 °С 3,9 А 3,8 А 4,0 А Ток заряда при — 30 °С 0,7 А 1,5 А 1,6 А

Теория и практика

На практике это означает примерно следующее. Тратя на морозе огромные токи (сотни ампер на каждый пуск и десятки ампер все остальное время), АКБ долгое время получает взамен только жалкие крохи энергии.

При длительной поездке, когда подкапотное пространство прогревается, зарядный ток вырастает. И батарея может быстро компенсировать потраченные джоули.

А вот при коротких пробегах у нее такой возможности нет. Особенно плохи дела у батарей, конструктивно расположенных на открытом пространстве, как у многих развозных грузовичков.

А как быть?

Если захотите утеплить моторный отсек, используйте специальные термоодеяла, а не старый ватник: он может и загореться…

Чтобы избежать вышеописанных неприятностей, желательно время от времени совершать длительные поездки, чтобы батарея прогревалась и подзаряжалась.

Если сильные морозы в вашем регионе устанавливаются надолго, моторный отсек автомобиля желательно утеплять. Тогда температура в нем будет повышаться быстрее. А значит, и АКБ быстрее прогреется и раньше сможет принимать заряд от генератора.

Если же аккумуляторная батарея размещена на раме, то ее необходимо периодически подзаряжать от стационарного источника.

А вот так называемый термочехол для аккумулятора проблему не решает. Он защищает АКБ от перегрева летом. А зимой от него только вред — батарея в чехле прогреваться медленнее.