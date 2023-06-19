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Урал представил гибридный мусоровоз Урал-С230Е5 на экологическом водном форуме

В ближайшее время нас ждут еще несколько новинок.

За РулемСтало известно, что мешает дилерам продавать хорошие автомобили с пробегом

На прошлой неделе Урал анонсировал серийный беспилотник, а вслед за этим представил грузовик Урал-С230Е5 на электрической тяге с комбинированной силовой установкой. Это произошло на экологическом водном форуме Южного Урала.

Строго говоря, это последовательный гибрид: привод ведущего моста идет от электродвигателя, запитанного от батарей, которые заряжает мотор-генератор, работающий на сжиженном природном газе. Запас электроэнергии в батареях обеспечивает пробег в 100 км, но генераторная установка добавляет еще 400-500 км.

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Выставочный образец – это мусоровоз, но платформа задумана как универсальная, с возможностью установки любой надстройки по желанию заказчика.

Пресс-служба сообщает, что Урал готовится в ближайшее время представить еще две разработки с нулевым углеродным следом: чисто электрический и водородный (то есть с топливным элементом) грузовики.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Урал

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За РулемИннокентий Кишкурно
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